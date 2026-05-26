'Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới' hôn bạn gái đắm đuối

Timothée Chalamet và Kylie Jenner liên tục thể hiện tình cảm khi theo dõi chiến thắng lịch sử của đội New York Knicks trước Cleveland Cavaliers.

Theo Page Six, Kylie Jenner xuất hiện cá tính với áo thun, quần jeans, sandal gót thấp cùng túi Chanel màu đen. Trong khi đó, ngôi sao được đề cử Oscar Timothée Chalamet diện áo bomber da, áo thun cổ vũ đội bóng yêu thích, quần jeans đen và giày Timberland.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner trao nhau nụ hôn sau khi đội New York Knicks giành chiến thắng. Ảnh: Ken Blaze-Imagn Images.

Sau khi đội bóng New York quét sạch Cavaliers ở loạt Chung kết miền Đông NBA, cặp đôi đã không ngần ngại trao nhau nụ hôn nồng cháy ngay tại hàng ghế đầu trong Rocket Arena.

Đôi uyên ương còn xuống sân để chung vui cùng các cầu thủ. Jenner và Chalamet - vốn là fan lâu năm của Knicks - liên tục nhảy cẫng lên vì phấn khích trước chiến thắng đánh dấu lần đầu tiên đội bóng NBA này tiến vào chung kết kể từ năm 1999.

Mùa giải năm nay, Jenner thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu của Knicks cùng bạn trai 30 tuổi. Đầu tháng này, bà mẹ hai con từng gây chú ý khi mang chiếc túi Hermès Birkin 35 da cá sấu màu xanh đậm trị giá 63.000 USD đến xem một trận playoff tại Madison Square Garden ở New York.

Kylie Jenner thường xuyên cùng bạn trai đi cổ vũ đội bóng yêu thích. Ảnh: Ken Blaze-Imagn Images.

Trận đấu diễn ra chỉ hai ngày sau Met Gala 2026 - sự kiện mà Chalamet vắng mặt để ở lại cổ vũ đội bóng yêu thích.

Jenner và Chalamet bắt đầu hẹn hò từ năm 2023, không lâu sau khi ngôi sao Keeping Up with the Kardashians chia tay rapper Travis Scott. Kylie có hai con chung là bé gái Stormi (8 tuổi) và bé trai Aire (4 tuổi) với Travis.