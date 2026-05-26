Con gái huyền thoại đô vật WWE bị chỉ trích

Brooke Hogan bị chỉ trích là đăng ảnh tưởng niệm người cha quá cố chỉ để "câu view". Cô lên tiếng đáp trả những bình luận trái chiều trên mạng xã hội.

Theo Page Six, Brooke Hogan đăng bài tưởng nhớ người cha quá cố Hulk Hogan hôm 20/5. Song bài đăng bị nhiều người nhận xét là "ảnh gợi cảm câu tương tác" khi cô đăng kèm tấm hình mặc bikini, tạo dáng quay lưng trên bãi biển. Mới đây, nữ ca sĩ About Us gây chú ý khi có động thái phản pháo những người đang chỉ trích cô.

Brooke Hogan và cha. Ảnh: FilmMagic.

“Hãy tin tôi đi, nếu tôi thực sự muốn đăng ảnh gợi cảm để câu view thì mọi người đã thấy rồi. Thật đáng xấu hổ cho bất kỳ ai cố biến điều đó thành thứ tiêu cực. Tôi là con người. Cha tôi cũng vậy. Vậy mà các người lại nghĩ mình là chuyên gia về mọi chuyện, như thể biết rõ trải nghiệm của tôi với ông ấy?”, con gái huyền thoại đô vật bức xúc.

Brooke cho biết bài đăng gây tranh cãi trước đó là khoảnh khắc yếu lòng của cô khi đang đau buồn, thương tiếc người cha quá cố.

"Tôi biết cha yêu tôi, và tôi cũng yêu ông ấy. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho những người thiếu hiểu biết, những người chưa từng sống cuộc đời của tôi, về việc tôi đã mất cha mình như thế nào", Brooke bày tỏ. Nữ ca sĩ cho rằng quyết định giữ khoảng cách với cha là đúng đắn, nhưng điều đó không có nghĩa cô không thương nhớ ông.

Hulk Hogan qua đời hồi tháng 7/2025 ở tuổi 71. Nguyên nhân tử vong được xác định là đau tim, đồng thời có thông tin cho biết ông đã âm thầm chiến đấu với bệnh bạch cầu trong thời gian dài.

Mối quan hệ giữa huyền thoại WWE và con gái Brooke Hogan được cho là rạn nứt trong những năm cuối đời. Cô không tham dự tang lễ của cha, đồng thời cũng không được nhắc tên trong bản di chúc trị giá 5 triệu USD của ông.