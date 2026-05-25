Hình ảnh gây xôn xao của 'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào

Ở tuổi 64, nam diễn viên gạo cội phải chật vật mưu sinh. Nhiều dân mạng bày tỏ tiếc nuối khi diễn viên nay đã có tuổi, không còn giữ được vẻ điển trai, phong độ như xưa.

Theo HK01, Mã Cảnh Đào những năm gần đây chủ yếu phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục. Ngoài hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội, ông còn thường xuyên tham gia biểu diễn thương mại và sự kiện sân khấu.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh Mã Cảnh Đào biểu diễn ngoài trời. Trang phục cùng vóc dáng hiện tại của ông nhanh chóng gây quan tâm và bàn tán.

Hình ảnh mới nhất của Võ Cảnh Đào. Ảnh: Weibo.

Trong video được chia sẻ trên Xiaohongshu, diễn viên đội mũ cói trắng, quàng khăn đỏ và mặc áo sơ mi trắng phối cùng quần ống rộng. Khi di chuyển và khuấy động không khí trên sân khấu, phần bụng của nam diễn viên liên tục lộ rõ trước ống kính. Sự đối lập giữa chiếc thắt lưng bó sát và quần rộng càng khiến vòng hai kém săn chắc của Võ Cảnh Đào thu hút chú ý. Nhiều dân mạng bày tỏ tiếc nuối khi Võ Cảnh Đào nay đã có tuổi, không còn giữ được vẻ hào hoa, điển trai như trên màn ảnh năm xưa.

Một số ý kiến khác bày tỏ thắc mắc việc diễn viên gạo cội nay phải biểu diễn mua vui, bất chấp hình tượng. "Mã Cảnh Đào đang thiếu tiền lắm hay sao?", "Kiếm tiền không có gì đáng xấu hổ, nhưng có thể nâng gu thẩm mỹ lên một chút được không?", "Lý do duy nhất có thể giải thích là ông ấy đang thiếu tiền", "Ngày trẻ ông ấy điển trai, phong độ như vậy. Nhìn hình ảnh bây giờ có chút gì đó tiếc nuối"... là một số bình luận của khán giả.

Những năm gần đây, Mã Cảnh Đào được cho là "liều mình vì công việc". Trước đó khi livestream tại Hàng Châu, ông từng tái hiện tạo hình Trương Vô Kỵ trong Ỷ thiên đồ long ký và biểu diễn liên tục suốt 4 ngày dưới thời tiết nắng nóng gay gắt.

Trong lúc biểu diễn, nam diễn viên bất ngờ ngất xỉu trên sân khấu do kiệt sức và được đưa đi cấp cứu. May mắn là sau thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe ông không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Mã Cảnh Đào từng là một trong những mỹ nam màn ảnh. Ảnh: Weibo.

Mã Cảnh Đào sinh năm 1962, từng là tài tử rất được săn đón tại showbiz Đài Loan. Thập niên 1990, nam diễn viên được Quỳnh Dao o bế, giao vai chính trong nhiều phim lãng mạn như Mai hoa lạc, Ngọn cỏ ven sông, Thủy vân gian. Giai đoạn sau, tên tuổi ông gắn liền với các phim đại hiệp, nổi bật như Tiếu ngạo giang hồ, Ỷ thiên đồ long ký hay Thục sơn kỳ hiệp.