Tạo một phim AI 25 phút cần 16.000 câu lệnh

Bất chấp việc bị một bộ phận người trong nghề phản đối, nhiều nhà làm phim vẫn ứng dụng AI trong các sản phẩm sáng tạo. Nhưng thực tế, công việc này không hề đơn giản.

Theo Chosun, hai bộ phim điện ảnh đầu tiên của Hàn Quốc được làm hoàn toàn bằng AI vừa chính thức ra rạp vào ngày 21/5. Đó là I Am Popo - tác phẩm về một robot tìm cách loại bỏ trước những tội phạm tương lai, và The Man in Hanbok - bộ phim giả tưởng kể về việc nhà phát minh Joseon Jang Yeong Sil gặp gỡ Leonardo da Vinci. Sau gần 1 tuần công chiếu, cả hai đều bán chưa đầy 1.000 vé - con số được đánh giá là quá nhỏ để tạo ra ảnh hưởng lên thị trường.

Theo nguồn tin, hiện tại, phần lớn mô hình AI tạo video chỉ có thể tạo tối đa khoảng 15 giây cho mỗi lần nhập prompt (câu lệnh). Mỗi prompt chỉ sinh ra được vài giây hình ảnh. Một bộ phim dài đòi hỏi phải tạo hàng trăm nghìn prompt.

Điện ảnh AI cũng trở thành đề tài nóng tại Cannes Film Festival năm nay. Tại Marché du Film - chợ phim của Cannes - tác phẩm Hell Grind dài 95 phút được giới thiệu. Đây là bộ phim được tạo hoàn toàn bằng AI Veo 3 của Google, kể về một tên trộm lang thang qua vùng đất hoang dystopia để cứu người yêu.

Theo Wall Street Journal, riêng 25 phút đầu của phim đã cần tới 16.181 prompt. Mỗi prompt dài trung bình khoảng 3.000 từ - tương đương 60 trang bản thảo viết tay. Các câu lệnh phải cực kỳ chi tiết: ánh sáng ngược hay ánh sáng tự nhiên, vị trí camera ở đâu, dùng loại máy quay nào… đều phải được mô tả để AI tạo ra hình ảnh chân thật hết sức có thể.

Đạo diễn Steven Soderbergh - người từng trở thành nhà làm phim trẻ nhất giành Cành cọ vàng khi mới 26 tuổi - đã đưa khoảng 10% hình ảnh siêu thực do AI tạo vào bộ phim tài liệu John Lennon: The Last Interview. Xét tới vị thế của ông tại Cannes, đây được xem là bước đi cực kỳ táo bạo.

Trong cuộc phỏng vấn với AP, Soderbergh nói: "Chúng ta sẽ không biết giới hạn nằm ở đâu cho tới khi ai đó bước qua nó. Tôi nghĩ cần có những nhà sáng tạo đáng tin cậy làm phim AI để thử phản ứng của khán giả".

Hiện tại, việc sử dụng AI trong phim ảnh và các ngành nghề sáng tạo nói chung vẫn là chủ đề gây tranh cãi gay gắt khi bị nhiều người phản đối kịch liệt.