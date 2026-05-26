Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Ngô Thanh Vân chung khung hình với Park Seo Joon

  • Thứ ba, 26/5/2026 15:03 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Ngô Thanh Vân chia sẻ ảnh chụp cùng Park Seo Joon và Shi An tại sự kiện ở Seoul. Khoảnh khắc nhanh chóng nhận nhiều sự chú ý.

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã có mặt tại Seoul, Hàn Quốc để tham dự show CHANEL Métiers d’Art 2025/26. Trên trang cá nhân, diễn viên gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cùng dàn sao Hàn Quốc, trong đó có Park Seo Joon và Shi An.

Trong loạt hình được chia sẻ, Ngô Thanh Vân xuất hiện với trang phục tông xanh pastel thanh lịch, tóc búi gọn, trang điểm nhẹ. Bên cạnh cô, Shi An chọn thiết kế dệt họa tiết sọc đen, trắng và đỏ, trong khi Park Seo Joon mặc blazer màu be phối áo cổ sâu tông đỏ rượu. Cả ba cùng ngồi trong không gian triển lãm.

Bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận từ người hâm mộ. "Thể theo lời yêu cầu của các bạn kêu chụp thêm hình selfie với anh phó chủ tịch này…", Ngô Thanh Vân viết.

Ngo Thanh Van anh 1

Ngô Thanh Vân chung khung hình với Park Seo Joon và Shi An. Ảnh: @ngothanhvan.

Ngô Thanh Vân tới Seoul theo lời mời của Chanel để tham dự show 2025/26. Trước khi lên đường, nữ diễn viên từng chia sẻ đây là lần đầu cô đi công tác xa con, ông xã Huy Trần vừa chăm con, vừa quán xuyến công việc ở nhà.

Show CHANEL Métiers d’art 2026 diễn ra tại Seoul ngày 26/5, là điểm đến tiếp theo của bộ sưu tập từng được Chanel giới thiệu lần đầu tại New York vào tháng 12/2025. Métiers d’art là sự kiện thường niên của Chanel, nhằm tôn vinh kỹ nghệ thủ công và các nghệ nhân đứng sau những sáng tạo của nhà mốt.

Trước khoảnh khắc chụp ảnh cùng Park Seo Joon và Shi An, Ngô Thanh Vân cũng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cùng G-Dragon. Tại đây, Ngô Thanh Vân trò chuyện và chụp ảnh chung với trưởng nhóm Big Bang. Nữ diễn viên khen ngợi ngôi sao Hàn Quốc dễ thương.

Ngo Thanh Van anh 2

Hình ảnh Ngô Thanh Vân và G-Dragon trước đó. Ảnh: @ngothanhvan.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979 tại Trà Vinh, còn được biết đến với tên quốc tế Veronica Ngo. Cô là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim.

Trên màn ảnh, Ngô Thanh Vân được khán giả nhớ đến với biệt danh “đả nữ” qua các phim hành động như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa Phật Hai Phượng. Ngoài thị trường Việt Nam, cô cũng góp mặt trong nhiều dự án quốc tế như Star Wars: The Last Jedi, Bright, Da 5 Bloods, The Old Guard và The Creator...

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Shakira chưa muốn hẹn hò sau 'cú sốc' từ Piqué

Shakira cho biết hiện chưa có ý định hẹn hò sau biến cố chia tay Gerard Piqué. Nữ ca sĩ ưu tiên các con, sự nghiệp và thời gian cho bản thân.

24:1456 hôm qua

Cuộc sống độc thân của Lý Nhược Đồng ở tuổi 60

Lý Nhược Đồng đáp trả ý kiến cho rằng “không kết hôn, không sinh con là cuộc đời không trọn vẹn”. Ở tuổi gần 60, cô gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, săn chắc, lối sống kỷ luật.

19:53 23/5/2026

Cuộc sống độc thân của Lý Nhược Đồng ở tuổi 60

Lý Nhược Đồng đáp trả ý kiến cho rằng “không kết hôn, không sinh con là cuộc đời không trọn vẹn”. Ở tuổi gần 60, cô gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, săn chắc, lối sống kỷ luật.

19:53 23/5/2026

Thuận Minh

Ngô Thanh Vân Trà Vinh Ngô Thanh Vân Big Bang Chanel Park Seo Joon Shi An thời trang

  • Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân là nữ ca sĩ kiêm diễn viên có xuất thân là một người mẫu tạp chí. Tháng 11/2007, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, Ngô Thanh Vân đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai diễn Thúy trong bộ phim "Dòng máu anh hùng" đã giúp sự nghiệp diễn xuất của cô vươn lên một tầm cao mới. Ngoài ra, Ngô Thanh Vân còn thử sức trong vai trò đạo diễn và sản xuất bộ phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" với doanh thu phòng vé đạt 66.5 tỷ đồng.

    Bạn có biết: Ngô Thanh Vân từng giành được ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh (do tạp chí Thế giới phụ nữ tổ chức năm 2000).

    • Ngày sinh: 26/02/1979
    • Chiều cao: 1.71 m
    • Phim tiêu biểu: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa Phật, Ngày nảy ngày nay, Ngọa hổ tàng long 2, Cô Ba Sài Gòn, Star Wars, ...

    FacebookZing Mp3Youtube

  • Big Bang

    Big Bang

    Big Bang là một nhóm nhạc Hàn Quốc với 5 thành viên thuộc YG Entertainment và nổi tiếng với các ca khúc như Lies, Haru haru, Tonight, Fantastic baby, Loser,... Năm 2011, nhóm từng giành chiến thắng ở hạng mục Best Worldwide Act tại MTV Europe Music Awards và album Alive trở thành album tiếng Hàn đầu tiên được xếp hạng trên Billboard 200.

    • Thành lập: 2016
    • Thành viên: G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Daesung, Seungri

  • Chanel

    Chanel

    Được thành lập từ những năm 1909-1910 do Gabrielle "Coco" Chanel sáng lập, cái tên Chanel được biết đến như một nhãn hiệu thời trang cao cấp của ngành công nghiệp thời trang nước Pháp. Công ty thuộc sở hữu Alain Wertheimer và Gérard Wertheimer, cháu trai của Pierre Wertheimer, là đối tác kinh doanh ban đầu của Coco Chanel.

    • Thành lập: 1909
    • Sáng lập: Coco Chanel
    • Trụ sở chính: London, Anh

Đọc tiếp

Bo phim bi 50.000 nguoi Han tay chay hinh anh

Bộ phim bị 50.000 người Hàn tẩy chay

3 giờ trước 12:35 26/5/2026

0

Những ngày qua, "Perfect Crown" bị tẩy chay với lý do xuyên tạc lịch sử. Phim của IU, Byeon Woo Seok đang đối mặt với nguy cơ bị gỡ bỏ.

Con gai huyen thoai do vat WWE bi chi trich hinh anh

Con gái huyền thoại đô vật WWE bị chỉ trích

5 giờ trước 11:15 26/5/2026

0

Brooke Hogan bị chỉ trích là đăng ảnh tưởng niệm người cha quá cố chỉ để "câu view". Cô lên tiếng đáp trả những bình luận trái chiều trên mạng xã hội.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý