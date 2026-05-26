Ngô Thanh Vân chia sẻ ảnh chụp cùng Park Seo Joon và Shi An tại sự kiện ở Seoul. Khoảnh khắc nhanh chóng nhận nhiều sự chú ý.

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã có mặt tại Seoul, Hàn Quốc để tham dự show CHANEL Métiers d’Art 2025/26. Trên trang cá nhân, diễn viên gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cùng dàn sao Hàn Quốc, trong đó có Park Seo Joon và Shi An.

Trong loạt hình được chia sẻ, Ngô Thanh Vân xuất hiện với trang phục tông xanh pastel thanh lịch, tóc búi gọn, trang điểm nhẹ. Bên cạnh cô, Shi An chọn thiết kế dệt họa tiết sọc đen, trắng và đỏ, trong khi Park Seo Joon mặc blazer màu be phối áo cổ sâu tông đỏ rượu. Cả ba cùng ngồi trong không gian triển lãm.

Bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận từ người hâm mộ. "Thể theo lời yêu cầu của các bạn kêu chụp thêm hình selfie với anh phó chủ tịch này…", Ngô Thanh Vân viết.

Ngô Thanh Vân chung khung hình với Park Seo Joon và Shi An. Ảnh: @ngothanhvan.

Ngô Thanh Vân tới Seoul theo lời mời của Chanel để tham dự show 2025/26. Trước khi lên đường, nữ diễn viên từng chia sẻ đây là lần đầu cô đi công tác xa con, ông xã Huy Trần vừa chăm con, vừa quán xuyến công việc ở nhà.

Show CHANEL Métiers d’art 2026 diễn ra tại Seoul ngày 26/5, là điểm đến tiếp theo của bộ sưu tập từng được Chanel giới thiệu lần đầu tại New York vào tháng 12/2025. Métiers d’art là sự kiện thường niên của Chanel, nhằm tôn vinh kỹ nghệ thủ công và các nghệ nhân đứng sau những sáng tạo của nhà mốt.

Trước khoảnh khắc chụp ảnh cùng Park Seo Joon và Shi An, Ngô Thanh Vân cũng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cùng G-Dragon. Tại đây, Ngô Thanh Vân trò chuyện và chụp ảnh chung với trưởng nhóm Big Bang. Nữ diễn viên khen ngợi ngôi sao Hàn Quốc dễ thương.

Hình ảnh Ngô Thanh Vân và G-Dragon trước đó. Ảnh: @ngothanhvan.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979 tại Trà Vinh, còn được biết đến với tên quốc tế Veronica Ngo. Cô là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim.

Trên màn ảnh, Ngô Thanh Vân được khán giả nhớ đến với biệt danh “đả nữ” qua các phim hành động như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa Phật và Hai Phượng. Ngoài thị trường Việt Nam, cô cũng góp mặt trong nhiều dự án quốc tế như Star Wars: The Last Jedi, Bright, Da 5 Bloods, The Old Guard và The Creator...