Quân A.P gây bàn tán

Quân A.P bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, với hàng trăm nghìn lượt thảo luận trong thời gian ngắn. Nam ca sĩ sau đó có động thái trên trang cá nhân.

Ngày 22/5, Quân A.P bất ngờ trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Các bài đăng liên quan đến nam ca sĩ xuất hiện dày đặc, kéo theo lượng thảo luận tăng nhanh trong thời gian ngắn. Với hơn 200.000 lượt bàn luận trên Threads, từ khóa “Quân A.P” đã vươn lên hot search.

Theo thống kê từ Google Trends, từ khóa “Quân A.P” cũng tăng mạnh trên Google, với hơn 100.000 lượt tìm kiếm trong 24 giờ, tương đương mức tăng khoảng 300%.

Ca sĩ Quân A.P. Ảnh: @anhquana.p.

Giữa lúc được quan tâm, Quân A.P có động thái mới trên trang cá nhân. Trưa 22/5, anh đăng story ghi lại khoảnh khắc tập gym với hình ảnh đời thường. Bài đăng không có lời giải thích hay đính chính về các tin đồn trên mạng xã hội. Ngay sau đó, khoảnh khắc nhanh chóng được khán giả chia sẻ trên các diễn đàn.

Trước đó, vào ngày 18/5, Quân A.P thông báo kết thúc hợp tác với đơn vị quản lý Great Entertainment, nơi anh đã gắn bó trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Quân A.P nói lý do rời công ty là mong muốn định hướng hình ảnh và phát triển dự án âm nhạc theo cách riêng, chủ động hơn trong các quyết định nghề nghiệp. Cùng với việc rời công ty quản lý, Quân A.P thành lập Công ty TNHH Quân A.P Entertainment, đơn vị sẽ đồng hành cùng anh trong quản lý các dự án âm nhạc, xây dựng hình ảnh và chiến lược nghệ thuật.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Quân A.P cũng được chú ý sau khi góp mặt trong Running Man Vietnam mùa 3 cùng Trấn Thành, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn, Quang Trung và Anh Tú Atus.

Thời gian gần đây, khi nhiều nghệ sĩ trong đội hình mùa trước có các bài đăng, story hoặc tương tác được cho là “úp mở” về sự trở lại của chương trình, Quân A.P cũng được nhắc đến trong loạt tín hiệu liên quan đến mùa mới. Tuy nhiên, đến hiện tại, thông tin về dàn cast Running Man Vietnam mùa 4 vẫn chưa được công bố chính thức.