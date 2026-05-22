Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Quân A.P gây bàn tán

  • Thứ sáu, 22/5/2026 14:17 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Quân A.P bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, với hàng trăm nghìn lượt thảo luận trong thời gian ngắn. Nam ca sĩ sau đó có động thái trên trang cá nhân.

Ngày 22/5, Quân A.P bất ngờ trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Các bài đăng liên quan đến nam ca sĩ xuất hiện dày đặc, kéo theo lượng thảo luận tăng nhanh trong thời gian ngắn. Với hơn 200.000 lượt bàn luận trên Threads, từ khóa “Quân A.P” đã vươn lên hot search.

Theo thống kê từ Google Trends, từ khóa “Quân A.P” cũng tăng mạnh trên Google, với hơn 100.000 lượt tìm kiếm trong 24 giờ, tương đương mức tăng khoảng 300%.

Quan A.P anh 1

Ca sĩ Quân A.P. Ảnh: @anhquana.p.

Giữa lúc được quan tâm, Quân A.P có động thái mới trên trang cá nhân. Trưa 22/5, anh đăng story ghi lại khoảnh khắc tập gym với hình ảnh đời thường. Bài đăng không có lời giải thích hay đính chính về các tin đồn trên mạng xã hội. Ngay sau đó, khoảnh khắc nhanh chóng được khán giả chia sẻ trên các diễn đàn.

Trước đó, vào ngày 18/5, Quân A.P thông báo kết thúc hợp tác với đơn vị quản lý Great Entertainment, nơi anh đã gắn bó trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Quân A.P nói lý do rời công ty là mong muốn định hướng hình ảnh và phát triển dự án âm nhạc theo cách riêng, chủ động hơn trong các quyết định nghề nghiệp. Cùng với việc rời công ty quản lý, Quân A.P thành lập Công ty TNHH Quân A.P Entertainment, đơn vị sẽ đồng hành cùng anh trong quản lý các dự án âm nhạc, xây dựng hình ảnh và chiến lược nghệ thuật.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Quân A.P cũng được chú ý sau khi góp mặt trong Running Man Vietnam mùa 3 cùng Trấn Thành, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn, Quang Trung và Anh Tú Atus.

Thời gian gần đây, khi nhiều nghệ sĩ trong đội hình mùa trước có các bài đăng, story hoặc tương tác được cho là “úp mở” về sự trở lại của chương trình, Quân A.P cũng được nhắc đến trong loạt tín hiệu liên quan đến mùa mới. Tuy nhiên, đến hiện tại, thông tin về dàn cast Running Man Vietnam mùa 4 vẫn chưa được công bố chính thức.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu cuốn Hollywood: The Oral History với những chia sẻ của hơn 300 chuyên gia trong ngành, một số người dày dạn kinh nghiệm, thậm chí từng trải nghiệm cả thời làm phim câm và đã qua đời, cùng nhiều tên tuổi lớn khác như Steven Spielberg và Jordan Peele. Tác phẩm này là một cuốn sách đậm đà và thoả mãn được giới mọt sách showbiz.

Phim ngoại bất ngờ đẩy lùi loạt phim Việt ở phòng vé

Mùa hè 2026, phòng vé Việt chứng kiến sự đảo chiều khi các dự án ngoại áp đảo phim nội địa. 4 vị trí dẫn đầu đều là phim quốc tế, trong khi nhiều phim Việt gặp khó tại phòng vé.

22 giờ trước

Phan Đinh Tùng giữa vụ tranh chấp ca khúc hơn 300 triệu view

Phan Đinh Tùng nói đang tranh chấp quyền sở hữu ca khúc “Khúc hát mừng sinh nhật” và 5 album khác. Gần đây, anh trở lại hoạt động nghệ thuật sôi nổi.

20 giờ trước

Sơn Ngọc Minh trước khi bị bắt

Sơn Ngọc Minh vừa bị bắt và khởi tố vì liên quan đến ma túy. Trước đó, anh hoạt động với tư cách nghệ sĩ tự do, tham gia nhiều sự kiện và dự án nghệ thuật.

41:2451 hôm qua

Thuận Minh

Quân A.P Trấn Thành giải trí ca sĩ diễn viên

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Đọc tiếp

Saka Truong Tuyen sinh con hinh anh

Saka Trương Tuyền sinh con

32 phút trước 14:06 22/5/2026

0

Nữ ca sĩ sinh con gái vào ngày 22/5. Hiện Saka Trương Tuyền nghỉ ngơi và hồi phục tại bệnh viện ở TP.HCM.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý