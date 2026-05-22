‘Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh’ Cảnh Điềm gặp sóng gió

Cảnh Điềm vướng nghi vấn mang thai hộ để đòi bạn trai đại gia số tiền lớn. Tuy nhiên, "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" lên tiếng phủ nhận.

Ngày 22/5, tờ iFeng đưa tin phía Cảnh Điềm lên tiếng bác bỏ loạt tin đồn liên quan tới việc mang thai hộ, vòi tiền bạn trai đại gia. Thông qua công ty quản lý, Cảnh Điềm khẳng định những thông tin xuất hiện thời gian gần đây là bịa đặt ác ý và gây tổn hại nghiêm trọng tới danh tiếng của nữ diễn viên. Công ty cho biết đã tiến hành các thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ.

Trong thông báo chính thức, đơn vị quản lý nhấn mạnh sẽ không dung thứ cho hành vi phát tán nội dung sai sự thật, đồng thời yêu cầu các tài khoản liên quan gỡ bỏ bài viết và chấm dứt hành vi lan truyền tin đồn. Phía Cảnh Điềm cũng xác nhận đã ủy quyền luật sư thu thập chứng cứ và theo đuổi vụ việc tới cùng theo quy định pháp luật.

Công ty quản lý của ngôi sao sinh năm 1988 kêu gọi cộng đồng mạng không tiếp tay cho tin giả, đồng thời nhấn mạnh môi trường Internet không phải nơi ngoài vòng pháp luật.

Cảnh Điềm phủ nhận nghi vấn mang thai hộ. Ảnh: HK01.

Trước đó, tin đồn Cảnh Điềm mang thai hộ để đòi tiền bạn trai đại gia bất ngờ leo lên top tìm kiếm mục giải trí trên Weibo, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Theo các tin đồn lan truyền trên mạng, một nữ diễn viên bị cho là đã yêu cầu bạn trai đại gia chi khoản tiền khổng lồ để mang thai hộ. Một số bài đăng còn chia sẻ hình ảnh được cho là hợp đồng mang thai bằng tiếng Anh có chữ ký giống của Cảnh Điềm. Bài đăng kèm nhiều thông tin chưa được kiểm chứng về các khoản thanh toán, chuyến đi sang Mỹ và tranh chấp tài chính giữa hai bên.

Theo đó, trong giai đoạn đầu, đại gia phải chi cho nữ diễn viên 100.000 USD . Sau đó người này chuyển thêm cho ngôi sao nữ 30 triệu NDT. Tiếp đó, vị đại gia đưa nữ diễn viên sang Mỹ bằng máy bay riêng và chăm sóc cô trong khách sạn cao cấp. Thế nhưng, đến ngày lấy trứng, nữ diễn viên lại viện cớ để trì hoãn và yêu cầu vị đại gia chuyển thêm 50 triệu USD nhưng bị từ chối. Sau đó, nữ diễn viên tự ý rời đi, cắt đứt liên lạc với vị đại gia. Do đó, người đàn ông đang thu thập bằng chứng để khởi kiện.

Tuy nhiên, toàn bộ nội dung kể trên chưa được cơ quan chức năng xác thực. Phía Cảnh Điềm khẳng định đây là thông tin sai sự thật và đang được xử lý theo hướng pháp lý.

Thực tế, tin đồn trên đã lan truyền trên mạng xã hội từ khoảng một tháng trước. Thời điểm đó, người tung tin tiết lộ ngôi sao nữ trong vụ việc ra mắt với hình tượng tươi tắn, ngây thơ và được một người đàn ông giàu có hậu thuẫn mạnh mẽ. Sau đó, cô bị bạn trai tồi tệ lừa đảo về tài chính và tình cảm. Người này có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng hiện không có nhiều lịch trình. Các tiết lộ trên được cho là khá tương đồng với Cảnh Điềm.

Cảnh Điềm sinh năm 1988 tại Tây An, Thiểm Tây. Cô được khán giả biết tới qua nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh, trong đó có Đại Đường vinh diệu, Ban Thục truyền kỳ, Tư Đằng, Lạc Du Nguyên, Tự Cẩm, Chiến Quốc, Kong: Đảo Đầu lâu…