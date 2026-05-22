MV hơn 300 triệu view khiến Phan Đinh Tùng tranh chấp đã kiếm bao tiền?

"Khúc hát mừng sinh nhật" của Phan Đinh Tùng ra mắt năm 2004 đến nay đã trở thành "bài nhạc quốc dân" xuất hiện ở khắp nơi, từ hộ gia đình, văn phòng đến địa điểm công cộng.

Phan Đinh Tùng vừa lên tiếng về tranh chấp xoay quanh ca khúc Khúc hát mừng sinh nhật cùng 5 album Hạt nhân, Tùng Chung, Tùng Thuận, Tùng Phong và Tùng Teen. Theo chia sẻ từ nam ca sĩ, giữa anh và một số cá nhân, tổ chức hiện tồn tại bất đồng liên quan việc xác lập, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm âm nhạc nói trên.

Tranh chấp kéo dài trong thời gian qua liên quan đến quyền sở hữu, quyền khai thác thương mại cũng như phân chia doanh thu trên nhiều nền tảng nhạc số quốc tế.

Bài hát làm nên tên tuổi của Phan Đinh Tùng

Phan Đinh Tùng cho biết một trong những vấn đề đáng chú ý là doanh thu quảng cáo phát sinh từ MV Khúc hát mừng sinh nhật trên kênh YouTube chính thức của anh. Theo nam ca sĩ, trong giai đoạn sản phẩm đạt lượng truy cập lớn và được khai thác thương mại mạnh, hệ thống nền tảng cùng đơn vị phân phối từng tạm thời ghi nhận doanh thu cho phía liên quan trong quá trình phát sinh tranh chấp.

Sau thời gian dài khiếu nại và cung cấp hồ sơ pháp lý, một số quyền sở hữu trí tuệ đã được khôi phục. Tuy nhiên, vụ việc chưa đi đến kết luận cuối cùng.

Phan Đinh Tùng và một số bên đang xảy ra tranh chấp các tác phẩm âm nhạc. Ảnh: FBNV.

Nam ca sĩ cho biết anh và ê-kíp nhiều lần chủ động trao đổi, phản hồi qua e-mail với mong muốn giải quyết vấn đề trên tinh thần thiện chí và phù hợp quy định pháp luật. Dù vậy, các bên đến nay vẫn chưa đạt được sự thống nhất ở những nội dung quan trọng. Theo chia sẻ từ Phan Đinh Tùng, doanh thu liên quan các tác phẩm đang được một số nền tảng và hệ thống phân phối tạm thời lưu giữ để chờ kết luận từ cơ quan có thẩm quyền hoặc phán quyết pháp lý có hiệu lực trước khi tiến hành phân bổ cho chủ thể sở hữu hợp pháp.

Khúc hát mừng sinh nhật là bản nhạc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Phan Đinh Tùng và cũng là “bài hát quốc dân” vang lên khắp nơi, nhất là vào những ngày sinh nhật của đông đảo người dân cả nước. Từ thời điểm được phát hành là 2004 đến nay, giai điệu của bài nhạc đã trở nên quá quen thuộc, thậm chí in sâu vào ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Khúc hát mừng sinh nhật được Phan Đinh Tùng lấy cảm hứng từ Happy birthday to you do nhạc sĩ người Mỹ Mildred Jane Hill sáng tác năm 1893. Bài nhạc được Phan Đinh Tùng sáng tác trong vòng 30 phút và từng không được anh kỳ vọng quá nhiều ở thời điểm đầu. Thế nhưng, nó đã mang lại thành công ngoài sức tưởng tượng và Phan Đinh Tùng từng thừa nhận anh vỡ òa hạnh phúc khi đón nhận thành tích của bài nhạc.

Bài hát có giai điệu cuốn hút, dễ nghe trên nền nhạc mộc mạc, giản dị với phần lời cũng đơn giản, kết hợp giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Trong đó, đoạn lời: “Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây / Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật / Một, hai, ba ta cùng thổi tắt nến / Happy birthday, happy birthday to you” được lặp đi lặp lại đã được không ít khán giả thuộc lòng.

Bài hát này nằm trong album vol 6 mang tên Hạt nhân của Phan Đinh Tùng. Mục đích ban đầu của nam ca sĩ khi thực hiện bài nhạc là muốn có ca khúc mừng sinh nhật cho riêng người dân Việt. Cuối cùng, bài hát quả thực đã trở thành một trong những ca khúc đón tuổi mới quen thuộc và phổ biến nhất của người Việt.

Ban đầu, vì thiếu kinh phí, Phan Đinh Tùng chỉ thực hiện video đơn giản cho bài nhạc bằng cách tổng hợp các buổi biểu diễn phòng trà. Đến 2009, khi bài hát phổ biến và lan truyền rộng rãi, nam ca sĩ mới thực hiện MV. Sản phẩm này được anh đăng trên kênh YouTube chính thức vào 2016 đến nay đạt hơn 300 triệu lượt xem. Đây cũng là sản phẩm có thành tích tốt nhất trên kênh của Phan Đinh Tùng.

Trong khi đó, về bản nhạc số, phiên bản audio của ca khúc không thấy được đăng tải trên một số trang nghe nhạc. Thay vào đó, phiên bản remix hoặc do các ca sĩ khác thể hiện lại được đăng tải đồng thời thu hút lượt nghe khá lớn.

MV quốc dân đem về bao nhiêu tiền?

Trở lại phiên bản MV đăng trên kênh YouTube, với hơn 300 triệu lượt xem, Phan Đinh Tùng từng được dự đoán thu về số tiền lớn. Chưa kể, bài nhạc được sử dụng ở rất nhiều nơi như gia đình, hàng quán, văn phòng… Do đó, số tiền bản quyền thu về được dự đoán là không nhỏ. Tuy nhiên, nam ca sĩ từng chia sẻ số tiền anh nhận về từ bài nhạc thực tế không quá lớn và anh từ chối tiết lộ con số cụ thể.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bầu show Khắc Bình từng cho biết mức doanh thu từ YouTube hiện đã thay đổi đáng kể so với vài năm trước, đặc biệt với các MV sở hữu lượng xem lớn.

Khúc hát mừng sinh nhật của Phan Đinh Tùng đạt hơn 300 triệu lượt xem. Ảnh: FBNV.

Theo ông, trong năm 2026, CPM (chi phí quảng cáo trên mỗi 1.000 lượt hiển thị) của YouTube đối với video âm nhạc dài dưới 6 phút dao động khoảng 1.000 USD cho mỗi một triệu lượt xem. Trong khi đó, vài năm trước, con số này chỉ ở mức khoảng 250- 350 USD .

Tuy nhiên, CPM giữa các thị trường có sự chênh lệch đáng kể. Với thị trường Việt Nam, mức trung bình hiện vào khoảng 1.000 USD cho video dài từ 2 đến 3,5 phút đạt một triệu view. Tuy nhiên, đây không phải mức cố định. Doanh thu thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kênh phân phối, hệ thống network mà nghệ sĩ ký hợp đồng cũng như các điều khoản chia sẻ doanh thu giữa các bên. Vì vậy, hai MV có cùng lượt xem nhưng doanh thu nhận về vẫn có thể chênh lệch đáng kể.

Từ công thức trên, doanh thu của MV Khúc hát mừng sinh nhật của Phan Đinh Tùng với khoảng 300 triệu lượt xem có thể được ước tính ở mức lớn. Tuy nhiên, ông Khắc Bình nhấn mạnh đây chỉ là phép tính mang tính tham khảo.

Ông cho rằng con số cuối cùng còn liên quan trực tiếp tới hợp đồng giữa nghệ sĩ với network quản lý nội dung trên YouTube, tỷ lệ ăn chia doanh thu và nhiều điều khoản thương mại khác không được công khai.