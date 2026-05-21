Phim ngoại bất ngờ đẩy lùi loạt phim Việt ở phòng vé

Mùa hè 2026, phòng vé Việt chứng kiến sự đảo chiều khi các dự án ngoại áp đảo phim nội địa. 4 vị trí dẫn đầu đều là phim quốc tế, trong khi nhiều phim Việt gặp khó tại phòng vé.

Sau thời gian dài phim nội địa cho thấy sự vượt trội so với các dự án ngoại, khi liên tiếp dẫn đầu phòng vé, bước vào giai đoạn hè 2026, tình thế đang có sự đảo chiều. Những vị trí cao nhất tại phòng vé hiện đều thuộc về các tác phẩm quốc tế.

Đáng chú ý trong số này là Tạm biệt Gohan, bộ phim tình cảm đến từ Thái Lan. Trong sáng 21/5, tác phẩm kể về cuộc đời chú chó Gohan dẫn đầu phòng vé khi dắt túi 679 triệu đồng, với 8.874 vé bán ra trên 2.019 suất chiếu; trung bình mỗi suất có khoảng 4-5 khán giả. Tính đến hiện tại, Tạm biệt Gohan đã đạt doanh thu 19 tỷ đồng sau một tuần phát hành, một con số khá ấn tượng.

Ba vị trí xếp sau lần lượt thuộc về các dự án quốc tế khác, gồm phần mới nhất của thương hiệu Shin - Cậu bé bút chì, phim Ma da Hàn Quốc: Hồ nuốt người và Đội thám tử cừu, tác phẩm có Hugh Jackman đóng chính. Trong sáng 21/5, ba bộ phim lần lượt thu về 191 triệu đồng, 187 triệu đồng và 116 triệu đồng. Đáng chú ý, Shin - Cậu bé bút chì đã dắt túi 14 tỷ đồng , trong khi Hồ nuốt người bứt phá mạnh mẽ với 12 tỷ đồng sau một tuần công chiếu.

Ở nhóm phim nội địa, dự án có tốc độ kiếm tiền ổn nhất hiện tại là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, với 104 triệu đồng trong sáng cùng ngày. Thực tế, đứa con tinh thần của Đỗ Quốc Trung đã trụ rạp hơn 5 tuần và đang áp sát mốc doanh thu 200 tỷ đồng .

Trong khi đó, phim Việt Một thời ta đã yêu dù mới ra rạp đã rơi vào cảnh ế ẩm, doanh thu nhỏ giọt cùng số suất chiếu ít ỏi. Gần như chắc chắn, dự án sẽ để lại khoản lỗ không nhỏ cho nhà đầu tư.

Việc các dự án ngoại áp đảo phim nội địa ở thời điểm này thực chất là điều tương đối dễ hiểu, bởi mùa hè vốn là giai đoạn thấp điểm của phim Việt. Những năm gần đây, giai đoạn từ giữa tháng 5 đến tháng 8 thường chỉ có một vài dự án trong nước ra rạp, song doanh thu không mấy khả quan. Ngược lại, đây lại là thời điểm của các bom tấn Hollywood mùa hè và phim hoạt hình hướng đến khán giả nhỏ tuổi.