Cuộc sống của Vanessa Trump trước khi mắc ung thư

Mới đây, Vanessa Trump gây chú ý khi chia sẻ tình trạng sức khỏe trên trang cá nhân. Trong bài đăng, cô cho biết vừa được chẩn đoán mắc ung thư vú và đã trải qua một ca phẫu thuật nhỏ trong tuần này. “Dù đây không phải là tin tức mà bất kỳ ai mong đợi, tôi đang làm việc chặt chẽ với đội ngũ y tế của mình để xây dựng kế hoạch điều trị”, cô viết trên mạng xã hội
Ảnh: Palmbeach Post.
Các nguồn tin quốc tế nhấn mạnh đây là một can thiệp y tế khởi đầu cho quá trình điều trị, song không có thêm thông tin về loại phẫu thuật, giai đoạn ung thư hay kết quả. Hiện Vanessa đang phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y tế để xác định bước điều trị tiếp theo. Cô nói thêm: "Tôi vẫn giữ vững sự tập trung và hy vọng được bao quanh bởi tình yêu thương và sự ủng hộ của gia đình, các con cùng những người thân thiết nhất". Ảnh: Reuters.
Thông tin Vanessa Trump được chẩn đoán mắc ung thư vú gây bất ngờ cho công chúng, bởi trước đó cô không có tiền sử bệnh tật nghiêm trọng nào được ghi nhận. Thời gian gần đây, Vanessa Trump vẫn thường xuyên xuất hiện công khai và hoạt động năng nổ, từ các sự kiện xã hội, golf cho tới các hoạt động cùng con gái, nhưng gần như không cho thấy bất cứ vấn đề sức khỏe nào. Ảnh: Reuters.
Thông báo về chẩn đoán của Vanessa được đưa ra trong bối cảnh bạn trai cô, Tiger Woods, vừa trở về từ một đợt điều trị kéo dài sáu tuần ở nước ngoài sau vụ tai nạn xe hơi và cáo buộc DUI (lái xe trong tình trạng không tỉnh táo). Nguồn tin cho biết Tiger và Vanessa vẫn nghiêm túc trong mối quan hệ và hạnh phúc khi gặp lại nhau. Vanessa mong muốn hỗ trợ bạn trai trong quá trình hồi phục và tránh những bê bối công khai. Ảnh: @Tigerwoods.
Vanessa Trump, 48 tuổi, từng là vợ của Donald Trump Jr. Hai người kết hôn năm 2005 tại Mar-a-Lago, Florida, sau đó có với nhau 5 người con gồm Kai, Donald III, Tristan, Spencer và Chloe. Sau 12 năm chung sống, cặp đôi ly hôn vào năm 2018. Những năm gần đây, Vanessa sống khá kín tiếng, chủ yếu xuất hiện bên các con và chỉ trở lại tâm điểm truyền thông khi mối quan hệ của cô với huyền thoại golf Tiger Woods được công khai vào năm 2025. Ảnh: @Kaitrump.
Trước khi được biết đến rộng rãi với tư cách thành viên gia đình Trump, Vanessa từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và ký hợp đồng với công ty Wilhelmina Models. Cô cũng có một số dấu ấn trong ngành giải trí, từng xuất hiện trong phim Something’s Gotta Give và một số chương trình truyền hình. Ngoài ra, Vanessa từng thử sức kinh doanh khi cùng em gái mở hộp đêm tại New York và phát triển thương hiệu túi xách riêng mang tên La Poshett. Ảnh: Reuters.
Trong năm 2026, Vanessa Trump vẫn thường xuyên xuất hiện công khai và hoạt động khá năng nổ, đặc biệt tại các sự kiện liên quan đến golf. Cô nhiều lần được nhìn thấy cùng con gái Kai Trump tại các giải đấu và sự kiện TGL để cổ vũ Tiger Woods. Tháng 5/2026, cô cũng tham dự các hoạt động gia đình khi Kai tốt nghiệp trung học và chuẩn bị theo đuổi golf tại Đại học Miami. Ảnh: @Kaitrump.
