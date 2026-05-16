Vợ chồng Beckham thành tỷ phú như thế nào?

Theo Sunday Times Rich List 2026, tài sản chung của David và Victoria Beckham đã đạt khoảng 1,185 tỷ bảng Anh. Con số này tăng mạnh so với mức khoảng 500 triệu bảng năm 2025. Sau khi giải nghệ, David Beckham biến tên tuổi của mình thành một đế chế thương mại toàn cầu, trải dài từ quảng cáo, thời trang, truyền thông, đầu tư thể thao đến bất động sản.

Đáng chú ý, cổ phần tại Inter Miami được xem là một trong những tài sản tăng giá mạnh nhất, đặc biệt là sau khi Lionel Messi gia nhập. Ước tính Beckham nắm khoảng 26% cổ phần câu lạc bộ, tương đương khoảng 300 triệu bảng.

Tuy nhiên, phần tài sản lớn nhất của họ là dự án bất động sản Miami Freedom Park, khu phát triển xoay quanh sân mới của Inter Miami. Theo Sunday Times, phần tài sản gắn với dự án này được ước tính khoảng 370 triệu bảng. Ngoài ra, gia đình Beckham còn sở hữu danh mục bất động sản cá nhân trị giá khoảng 122 triệu bảng, gồm các tài sản cao cấp tại Anh và Mỹ. Họ cũng sở hữu một du thuyền trị giá khoảng 20 triệu bảng.

Một nguồn quan trọng khác là thương hiệu Victoria Beckham. Công ty thời trang và làm đẹp của Victoria được định giá khoảng 375 triệu bảng, trong đó phần cổ phần của vợ chồng Beckham được tính khoảng 130 triệu bảng. Doanh thu của thương hiệu này được cho là đã vượt 100 triệu bảng/năm.

Sau khi giải nghệ, tên tuổi của David vẫn tiếp tục tạo ra giá trị rất lớn. Các hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu, bản quyền hình ảnh hay dự án truyền thông đều được gom vào công ty quản lý thương hiệu của anh - DB Ventures. Năm 2022, Authentic Brands Group xác nhận mua 55% cổ phần DB Ventures. Giá trị thương vụ được CNBC đưa là khoảng 269 triệu USD .

Trước khi trở thành cặp vợ chồng sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ bảng, David và Victoria Beckham đã là hai biểu tượng lớn của văn hóa đại chúng Anh. David xuất thân từ lò đào tạo Manchester United, trưởng thành trong thế hệ vàng của CLB và vươn lên thành một trong những cầu thủ được chú ý nhất cuối thập niên 1990. Victoria là Posh Spice của Spice Girls - nhóm nhạc nữ tạo cơn sốt toàn cầu thời điểm đó.

Hai người gặp nhau năm 1997 tại khu vực cầu thủ của Manchester United. Thời điểm đó, Victoria thậm chí còn nổi tiếng hơn David trên bình diện giải trí đại chúng, còn David là ngôi sao bóng đá đang lên. Họ đính hôn năm 1998, đón con trai đầu lòng Brooklyn vào tháng 3/1999. Từ đây, truyền thông Anh gọi họ là “Posh and Becks”. Ngay từ giai đoạn đầu hôn nhân, họ đã được xem như những “cỗ máy truyền thông”.

Dù vậy, gần đây, gia đình Beckham tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện nhiều thông tin về mâu thuẫn giữa David - Victoria Beckham và con trai cả Brooklyn Beckham. Theo truyền thông quốc tế, khoảng cách giữa hai bên ngày càng rõ khi Brooklyn vắng mặt trong một số dịp quan trọng của gia đình, ít tương tác với bố mẹ trên mạng xã hội và được cho là muốn giữ đời sống riêng tách khỏi sự kiểm soát của “thương hiệu Beckham”.

Dấu hiệu của tình yêu

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Đặt họ vào những xáo trộn, đổi thay của thời cuộc sau khi hòa bình lập lại, tác giả gửi gắm trong từng trang truyện cái nhìn đa chiều cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về thế sự và đời người.