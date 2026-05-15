'Thiên thần nội y' mang thai

Barbara Palvin rạng rỡ bế bụng bầu trên thảm đỏ Cannes 2026 bên chồng Dylan Sprouse, lần đầu công khai tin vui.

Theo PeoPle, Barbara Palvin trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 ở Pháp cùng chồng Dylan Sprouse. Trong lần lộ diện này, “thiên thần nội y” công khai tin vui đang mang thai con đầu lòng.

Barbara Palvin diện chiếc váy xanh baby tinh tế, tay áo cap sleeves, phần chân váy xòe lông vũ mềm mại, tạo điểm nhấn cho vòng hai đang lớn dần. Trong khi đó, chồng cô mặc tuxedo lịch lãm và ôm vợ đầy tình cảm.

Hình ảnh Barbara Palvin bế bụng bầu thu hút sự chú ý bởi đây là lần hiếm hoi mà người nổi tiếng dùng chính thảm đỏ để công khai tin vui.

Barbara Palvin cùng chồng trên thảm đỏ Cannes 2026. Ảnh: GC.

Trước đó, cặp đôi gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc năm 2017 và bắt đầu hẹn hò từ tháng 6/2018. Barbara Palvin từng chia sẻ với Vogue Australia rằng cô “rất yêu” Dylan và xem anh là người đàn ông hoàn hảo, dịu dàng và tử tế. Hai người chính thức đính hôn vào tháng 6/2023 và tổ chức hôn lễ tại Hungary một tháng sau đó.

Barbara Palvin cũng từng chia sẻ nguyên tắc hôn nhân của cô và Dylan Sprouse: không để khoảng cách giữa hai người quá hai, ba tuần, dù công việc bận rộn. Trước đây, cô cũng công khai quá trình điều trị lạc nội mạc tử cung, nhấn mạnh tầm quan trọng của chẩn đoán sớm và chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Barbara Palvin là người mẫu Hungary, sinh tại Budapest và được phát hiện khi mới 13 tuổi. Cô bắt đầu gây chú ý trong làng mốt từ năm 2010, sau đó sải bước cho nhiều nhà thiết kế lớn, xuất hiện trong các chiến dịch thời trang - làm đẹp quốc tế và được biết đến rộng rãi hơn khi trở thành Thiên thần Victoria’s Secret vào năm 2019.

Không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp người mẫu, Palvin còn được công chúng ngưỡng mộ nhờ phong cách cá nhân tinh tế, từ street style đời thường đến vẻ lộng lẫy trên thảm đỏ.