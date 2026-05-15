Trúc Diễm phản hồi khi bị chê

Ở buổi casting Victoria’s Secret, Trúc Diễm bị khán giả chê bước đi chưa chắc chắn, thiếu mượt mà. Cô cho biết gặp sự cố với đôi giày.

Gần đây, Trúc Diễm đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi tham gia vòng casting trực tiếp cho Victoria’s Secret Fashion Show 2026 tại Mỹ. Song bên cạnh những lời động viên, phần thể hiện của cô cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Một bộ phận khán giả cho rằng bước đi của cô chưa thật sự chắc chắn, thiếu sự mượt mà và chưa đạt kỳ vọng ở một sân chơi người mẫu quốc tế. Bên cạnh đó, cô cũng được cho là gặp sự cố với quai giày, phần nào ảnh hưởng đến màn thể hiện.

Trước ý kiến trái chiều, Trúc Diễm đã lên tiếng phản hồi dưới phần bình luận bài đăng, khẳng định bản thân đã hoàn thành phần catwalk tốt nhất có thể trong hoàn cảnh gặp sự cố với quai giày.

"Lúc bước ra pose đầu tiên một bên quai giày của mình bị lỏng gần như muốn bung ra nên mình cảm thấy hơi khớp. Mình đã hoàn thành phần walk tốt nhất có thể trong hoàn cảnh đó. Mình đón nhận góp ý của mọi người để rèn luyện thêm, trân trọng và yêu thương nhiều", cô viết.

Trúc Diễm tại buổi casting Victoria's Secret ở Mỹ. Ảnh: @truongtritrucdiem

Trước đó, để bước vào vòng casting trực tiếp, Trúc Diễm đã vượt qua vòng hồ sơ online với video giới thiệu, catwalk và thông tin số đo. Việc cô được lựa chọn vào vòng casting trực tiếp tại Los Angeles, Mỹ, đã tạo sự chú ý vì Victoria’s Secret Fashion Show là một trong những sàn diễn nội y nổi tiếng và cạnh tranh hàng đầu thế giới.

Buổi casting diễn ra trong hai ngày, với khoảng 100 thí sinh đến từ nhiều quốc gia tham gia. Đây là cơ hội để các ứng viên được lựa chọn trình diễn trên sàn runway của Victoria’s Secret Fashion Show 2026, đồng thời có thể ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu IMG Models.

Trúc Diễm tên đầy đủ là Trương Tri Trúc Diễm, sinh năm 1987, được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô bắt đầu được công chúng chú ý sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005, sau đó tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo.

Giữa năm 2021, người đẹp sang Mỹ định cư. Tại đây, cô vừa theo đuổi việc học, vừa tiếp tục hoạt động nghệ thuật, đồng thời làm MC cho một đài truyền hình. Cuối năm 2021, cô xác nhận ly hôn chồng doanh nhân sau 6 năm gắn bó.