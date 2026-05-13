Phim có Ngọc Trinh tụt hạng

Sau một tuần ra rạp, Thẩm mỹ viện âm phủ - dự án kinh dị do Ngọc Trinh đóng chính, đang dần tụt dốc trên bảng xếp hạng phòng vé.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, trong ngày 13/5, tính đến chiều phim chỉ thu về khoảng 150 triệu đồng, với 2.000 vé bán ra trên 1.070 suất chiếu, qua đó rơi xuống nửa sau bảng xếp hạng phòng vé. Đây là kết quả đáng báo động, bởi tác phẩm mới chỉ bước sang tuần thứ hai ở hành trình rạp chiếu.

Tính đến hiện tại, đứa con tinh thần của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng dắt túi khoảng 11,2 tỷ đồng sau 7 ngày công chiếu, con số này nhiều khả năng sẽ khiến nhà đầu tư đối mặt với khoản lỗ.

Trước đó, ngay trong tuần đầu tiên ra mắt, các chỉ số phòng vé của phim cũng không mấy khả quan. Tác phẩm có số suất chiếu khá hạn chế, trong khi tỷ lệ lấp đầy rạp ở mức thấp. Phim chỉ đứng thứ 4 trên bảng tổng sắp, xếp sau một số tác phẩm đã ra mắt nhiều tuần như Phí Phông hay Heo năm móng. Dù vậy, việc Thẩm mỹ viện âm phủ nhanh chóng lao dốc ở tuần thứ hai vẫn là diễn biến tương đối bất ngờ.

Thẩm mỹ viện âm phủ là dự án kinh dị mới của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, người từng gây chú ý với Ma da. Phim theo chân Thanh, một bác sĩ trẻ do Ngọc Trinh đảm nhận. Sau khi bạn trai gặp tai nạn và rơi vào hôn mê, Thanh cần một khoản tiền lớn để trang trải chi phí phẫu thuật. Cô nhận lời làm việc tại một thẩm mỹ viện biệt lập, hẻo lánh theo lời mời của bà Xuân (Xuân Lan). Từ đây, hàng loạt hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra, kéo Thanh vào hành trình khám phá bí mật kinh hoàng ẩn sau cơ sở làm đẹp tưởng chỉ dành cho giới thượng lưu.

Thẩm mỹ viện âm phủ tăng doanh thu chậm.

Về ý tưởng, phim có tiền đề khá hấp dẫn khi khai thác nỗi ám ảnh về sắc đẹp, tuổi trẻ và những góc khuất của lĩnh vực thẩm mỹ. Bối cảnh một bệnh viện biệt lập giữa vùng rừng núi, nơi con người có thể đánh đổi nhiều thứ để níu giữ sắc vóc, vốn là chất liệu giàu tiềm năng cho dòng phim kinh dị.

Tuy nhiên, Thẩm mỹ viện âm phủ chưa tận dụng tốt lợi thế này. Câu chuyện được dẫn dắt khá trực diện, nhanh chóng hé lộ bí ẩn nhưng lại thiếu sự thuyết phục ở động cơ nhân vật và cách triển khai tình huống. Nhiều chi tiết mang tính sắp đặt khiến mạch phim càng về sau càng lê thê, rối rắm, trong khi các nút thắt quan trọng chưa được lý giải trọn vẹn.

Điểm hạn chế lớn khác của phim nằm ở diễn xuất và cách tạo cảm giác sợ hãi. Xuân Lan ban đầu tạo được vẻ bí ẩn, lạnh lùng cho nhân vật bà Xuân, nhưng khi bước vào các cảnh nặng tâm lý, vai diễn chưa đủ sức nặng để tạo áp lực cho câu chuyện. Trong khi đó, Ngọc Trinh tiếp tục bộc lộ hạn chế về biểu cảm và thoại, khiến nhân vật Thanh thiếu dáng dấp của một bác sĩ trẻ sắc sảo, lý trí. Yếu tố kinh dị cũng chủ yếu dựa vào jump-scare, âm thanh lớn và tiếng la hét, thay vì được xây dựng từ tâm lý nhân vật hay không khí căng thẳng.