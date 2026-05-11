Mỹ nhân Hàn tái hôn ở tuổi 50

Sau 3 năm ly hôn, diễn viên Kang Sung Yeon xác nhận đã tái hôn và lần đầu công khai diện mạo chồng. Nữ diễn viên cho biết cô cùng hai con đang xây dựng một gia đình mới.

Theo Nate, Kang Sung Yeon gần đây đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh chụp cùng chồng mới, kèm bài viết dài chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Trong những hình ảnh được công bố, nữ diễn viên nở nụ cười rạng rỡ khi ở bên bạn đời. Chồng của cô cũng gây chú ý với ngoại hình sáng, vóc dáng vững chãi và nụ cười hiền hậu.

Kang Sung Yeon viết kèm bài đăng: “Nhờ có anh luôn ở bên, ôm ấp và chữa lành trái tim từng đau đớn theo năm tháng mà em mới có thể mỉm cười. Anh đã trao cho em sức mạnh và thời gian để sống tiếp. Mọi điều được ở bên anh đều giống như phép màu”.

Nữ diễn viên cũng gửi lời nhắn đến người hâm mộ, trực tiếp thông báo việc cô và các con đang xây dựng một gia đình mới. Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi và các con đang cùng một người rất tốt tạo dựng gia đình mới, vun đắp những tiếng cười và hạnh phúc quý giá trong cuộc sống bình dị”.

Hình ảnh Kang Sung Yeon bên chồng. Ảnh: @Kangsungyeon

Cô cho biết vì lo ngại chuyện riêng tư trở nên ồn ào nên đã thận trọng trong suốt thời gian qua và đến nay mới quyết định công khai. Nữ diễn viên thừa nhận từng suy nghĩ nhiều về việc phải sống với tâm thế ra sao khi vừa là mẹ của hai con trai đang học tiểu học, vừa là người vợ trong một gia đình mới. Sau cùng, cô nhận ra điều quan trọng nhất là hạnh phúc của chính bản thân.

Kang Sung Yeon là diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc sinh năm 1976, hoạt động nghệ thuật từ giữa thập niên 1990. Cô từng ra mắt với vai trò ca sĩ dưới nghệ danh Bobo trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và ghi dấu ấn qua nhiều phim truyền hình, điện ảnh. Trong đó, vai diễn nổi bật nhất của cô là Jang Nok Su trong bộ phim điện ảnh cổ trang ăn khách The King and the Clown (2005). Ngoài ra, Kang Sung Yeon còn góp mặt trong nhiều tác phẩm như Tazza, The Great Wives, Wife Returns hay gần đây là Flex x Cop.

Tại Việt Nam, Kang Sung Yeon là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ xem phim trên sóng truyền hình giai đoạn cuối những năm 2000 - đầu 2010.

Trước đó, Kang Sung Yeon kết hôn với nghệ sĩ piano Kim Ga On vào năm 2012 và có hai con trai. Tuy nhiên, đến tháng 12/2023, cô thông báo ly hôn.