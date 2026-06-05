Diễn viên 'Top Gun' bị sát hại

Diễn viên gạo cội James Handy, được biết đến qua các phim "Top Gun: Maverick" hay "Jumanji", vừa qua đời hôm hôm 3/6 (giờ Mỹ), thọ 81 tuổi.

Theo The California Post, Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) cho biết James Handy bị sát hại, nghi phạm được xác định là con trai riêng của bạn gái nam diễn viên.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: ABC7.

Trước đó, sáng 3/6, cảnh sát nhận được cuộc gọi đến khu vực số nhà 19200 trên đường Erwin ở Tarzana, Los Angeles. Người gọi điện thú nhận vừa sát hại James Handy. Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện tài tử nằm bất động trên bãi cỏ trước nhà, với nhiều vết đâm ở vùng ngực.

Ông được đưa khẩn cấp đến bệnh viện địa phương, nhưng không qua khỏi và được tuyên bố tử vong tại đây.

Nghi phạm là Michael Gledhill, 44 tuổi. Theo thông cáo của LAPD, không lâu sau vụ việc, nghi phạm đã chủ động tiếp cận phía cảnh sát và nói rằng chính mình là người mà họ đang tìm kiếm.

Cảnh sát cho biết Michael Gledhill đang sống cùng mẹ ruột (là bạn gái của James Handy) vào thời điểm vụ án xảy ra. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ.

Gledhill đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người. Mức tiền bảo lãnh hiện được ấn định là 2 triệu USD .

James Handy hưởng thọ 81 tuổi. Ảnh: Universal/Disney.

James Handy sinh năm 1945, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1977 và tới nay có cho mình một sự nghiệp đồ sộ, với khoảng 150 vai diễn truyền hình lẫn điện ảnh.

Trong nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ông xuất hiện trong nhiều loạt phim truyền hình nổi tiếng như Quantum Leap, L.A. Law, NYPD Blue, Beverly Hills, 90210, Melrose Place, Walker, Texas Ranger, Profiler, The West Wing, The Practice, Breaking News, Alias và The Young and the Restless. Còn trên màn ảnh rộng, James Handy góp mặt trong các tác phẩm như Taps, Arachnophobia và Logan.

Khán giả nhớ đến James Handy nhiều nhất qua vai người diệt côn trùng trong bộ phim Jumanji năm 1995. Vai diễn gần đây nhất của ông là nhân vật bartender Jimmy trong bom tấn Top Gun: Maverick ra mắt năm 2022.