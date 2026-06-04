Sơn Tùng có động thái mới

Sơn Tùng gây chú ý khi đăng tải clip thực hiện vũ đạo ca khúc mới "COME MY WAY". MV của anh sau 6 ngày ra mắt đạt 24 triệu lượt xem.

Ngày 4/6, Sơn Tùng gây chú ý với động thái mới trên fanpage với 14 triệu người theo dõi. Nam ca sĩ đăng tải clip, cho thấy anh đang đứng trước Hollywood Sign tại Los Angeles, Mỹ. Ca sĩ gốc Thái Bình (nay là Hưng Yên) xuất hiện trong trang phục đời thường, với áo bomber ombre kết hợp quần thụng xám, đội mũ lưỡi trai ngược.

Sơn Tùng thể hiện vũ đạo trên nền nhạc COME MY WAY. "Anh em nhảy chưa đều lắm đâu đấy", nam ca sĩ chú thích cho bài đăng.

Động thái mới của Sơn Tùng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đoạn clip thu hút 2 triệu lượt xem chỉ sau khoảng 1 giờ đăng tải. Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ thích thú khi nam ca sĩ thể hiện vũ đạo ngay tại một trong những địa điểm biểu tượng của Los Angeles.

Tính tới chiều 4/6, MV COME MY WAY sau 6 ngày phát hành trên nền tảng YouTube đã thu hút 24 triệu lượt xem. Sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa Sơn Tùng và rapper Mỹ Tyga vẫn đang là chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, đặc biệt là giới yêu âm nhạc.

Sơn Tùng thể hiện vũ đạo COME MY WAY. Ảnh: FBNV.

Trước đó, hôm 2/6, tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Grapevine đăng tải bài viết trên Threads, làm dấy lên tranh luận về sự tương đồng giữa tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ (Vestige of the Land) của nghệ sĩ thị giác Lê Giang và một bối cảnh xuất hiện ở khoảng phút 3:55 trong MV COME MY WAY của Sơn Tùng M-TP.

Tổ chức này đồng thời công bố nội dung trao đổi qua email giữa Lê Giang và ê-kíp thực hiện dự án. Trong đó, nữ nghệ sĩ đặt câu hỏi về nguồn gốc ý tưởng của bối cảnh này và cho rằng set quay trong MV COME MY WAY có một số điểm tương đồng với tác phẩm thực hiện năm 2017 của mình.

Ngay sau đó, Microwave Soups (đơn vị chỉ đạo mỹ thuật và thiết kế bối cảnh cho MV COME MY WAY) lên tiếng xin lỗi nghệ sĩ thị giác Lê Giang, thừa nhận đã tham khảo ngôn ngữ tạo hình mảnh phù điêu tác phẩm Vestige of the Land (Tàn chỉ) của cô mà chưa có sự xin phép hay trao đổi, xin ý kiến ngay từ đầu.

Antiantiart - đơn vị đóng vai trò sản xuất và điều phối dự án - cũng chia sẻ lại bài đăng xin lỗi của Microwave Soups, đồng thời gửi lời xin lỗi ca sĩ Sơn Tùng vì khiến anh chịu ảnh hưởng từ vụ lùm xùm.

Về phía Sơn Tùng và ê-kíp, họ chưa lên tiếng về ồn ào nói trên.