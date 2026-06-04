Camila Cabello chia tay bạn trai tỷ phú

Chủ nhân hit "Señorita" và bạn trai Henry Junior Chalhoub đã chia tay. Trong suốt hơn 1 năm hẹn hò, cả hai khá kín tiếng, hầu như không công khai chia sẻ về chuyện tình cảm.

Theo People, Camila Cabello và Henry Junior Chalhoub đường ai nấy đi sau khoảng hơn 1 năm hẹn hò.

Trước đó, hai người lần đầu bị bắt gặp xuất hiện chung là vào tháng 11/2024, khi tham dự tiệc của nhà thiết kế Elie Saab tại Saudi Arabia. Vài tháng sau, cả hai tiếp tục bị bắt gặp nắm tay nhau tình tứ trong kỳ nghỉ tại đảo Saint Barthélemy ở vùng Caribbean.

Camila Cabello và Henry Junior Chalhoub đã đường ai nấy đi sau hơn 1 năm hẹn hò. Ảnh: Shutterstock.

Đến tháng 3/2025, Camila Cabello và Henry Junior Chalhoub cùng xuất hiện tại buổi trình diễn Thu - Đông 2025 của Chanel trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris. Nhiều hình ảnh cho thấy họ có những cử chỉ thân mật. Trong một video trên TikTok ghi lại sự kiện, cả hai còn nắm tay nhau công khai.

Dù khá kín tiếng về chuyện tình cảm, Camila từng hé lộ về mối quan hệ này vào tháng 7 năm ngoái thông qua loạt ảnh đăng trên Instagram sau chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn tại Ibiza.

Ở một bức ảnh, nữ ca sĩ nắm tay bạn trai và chú thích: “Đang yêu. Đọc tiểu thuyết hàng giờ liền. Tập guitar. Ăn đủ mọi loại cà chua nhiều màu sắc. Đưa tay ra ngoài cửa sổ xe để đón gió”.

Trong chuyến đi Ibiza, cặp đôi cũng nhiều lần được giới săn ảnh ghi lại cảnh trao nhau những nụ hôn say đắm.

Lần xuất hiện công khai gần đây nhất của họ là tại lễ hội âm nhạc Coachella, nơi cả hai được nhìn thấy tay trong tay. Dịp này, Camila bất ngờ xuất hiện trong phần biểu diễn của Young Thug để trình diễn ca khúc Havana.

Trước khi hẹn hò với Henry Junior Chalhoub, Camila từng có mối quan hệ kéo dài nhiều năm, hợp tan nhiều lần với Shawn Mendes. Cả hai chính thức chia tay vào tháng 6/2023.

Henry hơn Camila 11 tuổi. Ảnh: Backgrid/Mega.

Trong cuộc phỏng vấn với Latina năm 2017, Camila từng chia sẻ lý do muốn giữ kín thông tin đời sống tình cảm. “Tôi hiểu vì sao mọi người quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi, nhưng tôi không muốn khoe phần đó của mình cho công chúng vì đó là phần quan trọng nhất... Tôi muốn sáng tác nhạc và có những trải nghiệm tuyệt vời cùng những người mình yêu quý. Tôi không muốn bị nhốt trong phòng khách sạn chỉ để đi quảng bá hay xuất hiện trên thảm đỏ”, cô nói.

Về phía Henry Junior Chalhoub, anh là thành viên của gia tộc Chalhoub - một trong những đế chế phân phối thời trang xa xỉ lớn nhất Trung Đông có trụ sở tại Dubai, hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Versace, Jimmy Choo, Jacquemus cùng nhiều nhãn hàng thuộc tập đoàn LVMH. Henry Junior Chalhoub hơn Camila Cabello 11 tuổi.