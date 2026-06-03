Diễn viên Chung Cảnh Huy qua đời

Nam diễn viên TVB hưởng thọ 89 tuổi. Trước đó, Chung Cảnh Huy được đông đảo khán giả biết tới khi hợp tác với Lê Minh trong bộ phim "Thần bài 3".

Theo China Times, bậc thầy của sân khấu kịch Chung Cảnh Huy qua đời hôm 3/6. Phía gia đình cho hay ông ra đi thanh thản tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi. Hiện gia đình đang lo liệu hậu sự, các thông tin liên quan đến tang lễ và lễ tưởng niệm sẽ được công bố sau.

Ông Chung Cảnh Huy qua đời ở tuổi 89. Ảnh: China Times.

Trước đó, năm 2016, Chung Cảnh Huy được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng. May mắn, ông phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm. Sau khi hoàn thành bộ phim truyền hình Truy tìm nàng giọng cao, ông nghỉ hưu để tập trung chăm sóc sức khỏe. Những năm cuối đời, diễn viên sống khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Đối diện với bệnh tật và tuổi già, Chung Cảnh Huy luôn giữ thái độ lạc quan và bình thản. Ông từng chia sẻ: “Tôi không sợ già. Một người càng già đi thì càng có thể tiếp tục trưởng thành. Ngay cả một chiếc lá cũng phải đợi đến lúc lìa cành mới có thể tỏa ra màu sắc rực rỡ nhất”.

Thông tin Chung Cảnh Huy qua đời gây xôn xao giới giải trí Hong Kong. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả viết bài tri ân nghệ sĩ gạo cội.

Chung Cảnh Huy sinh năm 1937, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua hàng loạt bộ phim như Thiết mã tầm kiều, Sứ đồ hành giả, Mái ấm gia đình, Giải mã nhân tâm, Thần bài 3... Bên cạnh đóng phim, Chung Cảnh Huy còn là đạo diễn, diễn viên kịch, nhà chế tác phim, MC.

Được mệnh danh là “cha đỡ đầu của sân khấu kịch Hong Kong”, Chung Cảnh Huy đã dành trọn cuộc đời cho nghệ thuật sân khấu và công tác đào tạo diễn viên. Ông sở hữu bằng thạc sĩ của Trường Kịch nghệ thuộc Đại học Yale và là một trong những nghệ sĩ Hong Kong đầu tiên sang nước ngoài học tập chuyên ngành kịch nghệ một cách bài bản. Ông cũng là một trong những người sáng lập lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB, đồng thời từng giữ chức Viện trưởng sáng lập Khoa Kịch nghệ thuộc Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong.

Chung Cảnh Huy được mệnh danh là “cha đỡ đầu của sân khấu kịch Hong Kong”. Ảnh: Gbcode.

Một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất trong sự nghiệp của Chung Cảnh Huy là việc ông từng vượt qua nhiều ý kiến phản đối để nhận Châu Nhuận Phát vào lớp đào tạo diễn viên. Khi đó, ông đánh giá nam diễn viên có ngoại hình tốt và nhiều tiềm năng phát triển. Quyết định ấy được cho là đã góp phần thay đổi cuộc đời Châu Nhuận Phát, mở đường cho tài tử trở thành ngôi sao quốc tế sau này.

Học trò của Chung Cảnh Huy xuất hiện ở khắp các lĩnh vực trong giới giải trí, trong đó có nhiều tên tuổi nổi tiếng như Hoàng Thu Sinh, Vương Tổ Lam hay Tô Ngọc Hoa.