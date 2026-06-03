David Beckham đón tin vui

Cựu danh thủ người Anh sẽ được vinh danh với một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, đánh dấu cột mốc sau nhiều thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực thể thao, giải trí.

Theo Daily Mail, David Beckham sẽ gia nhập hàng ngũ các diễn viên, ca sĩ và huyền thoại thể thao được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 12/6.

Vợ anh, Victoria Beckham, sẽ đảm nhận vai trò đặc biệt trong buổi lễ khi trở thành một trong những diễn giả khách mời. Ngoài ra, bạn thân của David Beckham là tài tử Tom Cruise cũng sẽ góp mặt để có bài phát biểu chúc mừng.

David Beckham được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng. Ảnh: IGNV.

“Việc David Beckham được trao ngôi sao ở hạng mục Giải trí Thể thao diễn ra vào thời điểm đặc biệt phù hợp, khi Mỹ đang chuẩn bị đăng cai FIFA World Cup. Vai trò của Beckham trong việc nâng tầm sức hút của bóng đá tại Mỹ, cũng như tầm ảnh hưởng lâu dài của anh đối với thể thao, ngành giải trí và văn hóa toàn cầu, khiến sự kiện vinh danh này trở nên đặc biệt ý nghĩa”, trang web của Đại lộ Danh vọng Hollywood viết.

Theo nguồn tin, ngôi sao mang tên David Beckham sẽ là ngôi sao thứ 2.849 được trao trên Đại lộ Danh vọng, tiếp nối những tên tuổi thể thao vĩ đại như Muhammad Ali hay Billie Jean King...

Để được nhận ngôi sao, ứng viên trước tiên phải được đề cử ở các hạng mục liên quan đến điện ảnh, truyền hình, phát thanh, sân khấu hoặc giải trí thể thao. Người được chọn phải đáp ứng các tiêu chí gồm: thành tựu nghề nghiệp nổi bật, có ít nhất 5 năm hoạt động trong lĩnh vực liên quan, có đóng góp cho cộng đồng và cam kết tham dự lễ gắn sao nếu được lựa chọn.

Con trai cả của vợ chồng Beckham là Brooklyn nhiều khả năng sẽ không tham dự sự kiện đặc biệt này, dù cậu hiện sinh sống tại Los Angeles, cách địa điểm tổ chức không xa. Vị trí đặt ngôi sao của David Beckham cách chưa đầy 8 km so với biệt thự tại Beverly Hills - nơi Brooklyn đang sinh sống cùng vợ là Nicola Peltz.

Brooklyn vắng mặt trong lễ phong tước hiệp sĩ của David Beckham. Ảnh: IGNV.

Trước đó, Brooklyn từng vắng mặt trong lễ phong tước hiệp sĩ của cha vào tháng 11/2025. Một nguồn tin tiết lộ với truyền thông Anh rằng việc Brooklyn không xuất hiện trong ngày trọng đại của David có thể trở thành một sự bẽ mặt công khai, nhất là khi anh đang sống ngay tại Hollywood.

Nguồn tin này cho biết David vẫn hy vọng các mối quan hệ trong gia đình sẽ được hàn gắn trước thời điểm diễn ra buổi lễ, đặc biệt sau khi anh chủ động đưa ra tín hiệu hòa giải với con trai. Mâu thuẫn trong gia đình thời gian qua khiến huyền thoại bóng đá Anh cảm thấy rất đau lòng.