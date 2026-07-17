Mỹ nhân 'Xứ cát' mặc gợi cảm

Anya Taylor-Joy xuất hiện nổi bật trên phố New York. Thiết kế ôm sát tôn vòng eo thon, vóc dáng mảnh mai của cô.

Theo Daily Mail, Anya Taylor-Joy thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên đường phố New York, Mỹ, ngày 16/7. Nữ diễn viên đang có mặt tại thành phố để quảng bá cho Lucky, loạt phim mới do cô đồng sản xuất cùng Reese Witherspoon.

Trong lần xuất hiện này, ngôi sao 30 tuổi lựa chọn áo bralette màu tím, phối cùng cardigan xanh lá và chân váy midi. Cô hoàn thiện tổng thể bằng giày cao gót hở mũi màu vàng và trang sức đồng điệu.

Anya Taylor-Joy gây chú ý trên đường phố New York. Ảnh: GC.

Thiết kế ôm sát giúp nữ diễn viên khoe vòng eo thon gọn, vóc dáng mảnh mai cùng tỷ lệ cơ thể cân đối. Mái tóc vàng dài buông tự nhiên và lối trang điểm nhẹ càng tôn lên gương mặt sắc sảo, làn da sáng. Ở tuổi 30, Anya Taylor-Joy vẫn duy trì sắc vóc nổi bật, dễ dàng làm chủ những trang phục có màu sắc tương phản và kiểu dáng táo bạo.

Trước đó vài giờ, Anya Taylor-Joy cũng gây chú ý khi rời trường quay của ABC Studios trong chiếc váy Ferragamo màu cam cháy. Thiết kế thuộc bộ sưu tập của Maximilian Davis, nổi bật với mảng kim loại đính sequin và phần chân váy mềm mại.

Anya Taylor-Joy liên tục tham gia các hoạt động quảng bá sau khi Lucky ra mắt trên Apple TV+ ngày 15/7. Loạt phim gồm bảy tập, do Jet Wilkinson đạo diễn, hiện nhận nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình. Một số cây bút nhận xét tác phẩm có công thức quen thuộc và nhịp kể kéo dài, trong khi những ý kiến khác đánh giá cao sức hút của nữ diễn viên chính.

Trong phim, Anya Taylor-Joy vào vai Luciana “Lucky” Armstrong, một nữ tội phạm chuyên lừa đảo. Sau khi vụ trộm trị giá hàng triệu USD không diễn ra theo kế hoạch, Lucky buộc phải chạy trốn. Trên hành trình này, cô đồng thời bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ và một bà trùm tội phạm tàn nhẫn do Annette Bening thủ vai truy đuổi.

Anya Taylor-Joy trong buổi họp báo ra mắt Lucky. Ảnh: GC.

Trước Lucky, Anya Taylor-Joy được biết đến qua nhiều tác phẩm như The Queen’s Gambit, The Menu, Furiosa: A Mad Max Saga, Last Night in Soho và Dune: Part Two (Xứ cát: Phần hai). Trong phần hai của Dune, cô chỉ xuất hiện chớp nhoáng qua một cảnh viễn kiến với vai Alia Atreides, em gái của Paul Atreides. Tuy nhiên, nhân vật này sẽ có vai trò lớn hơn đáng kể trong Dune: Part Three, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Dune Messia.