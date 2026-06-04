Động thái của Kiều Loan

Mới đây, Kiều Loan gây bàn luận khi góp mặt trong một sự kiện. Người đẹp được bác sĩ Chiêm Quốc Thái tặng hoa ngay khi vừa bước xuống sân khấu. Sau đó, khi rời khỏi sự kiện, cô để lộ hình nền điện thoại là ảnh gia đình, có con nhỏ. Từ đây, thông tin Kiều Loan đã sinh con lại rộ lên trên mạng xã hội. Giữa ồn ào, Kiều Loan chưa có động thái phản hồi.

Tin đồn Kiều Loan có con dấy lên từ năm 2024. Song suốt khoảng thời gian qua, á hậu vẫn giữ im lặng, không lên tiếng xác nhận. Người đẹp sinh năm 2000 cũng gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí. Cô hiện tập trung cho việc kinh doanh ở lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm và theo học ngành y khoa.

Ở tuổi 26, Kiều Loan được nhận xét trưởng thành, mặn mà hơn so với thời điểm mới đăng quang á hậu Miss World Vietnam 2019. Người đẹp từng công khai việc đã can thiệp thẩm mỹ. Sau phẫu thuật, gương mặt Kiều Loan trở nên sắc sảo hơn. Người đẹp cũng chuộng những kiểu make-up đậm, kẻ mắt hay son môi dày tôn vẻ quyến rũ.

Trên trang cá nhân, Kiều Loan cũng từng chia sẻ về những thay đổi của cô thời gian qua. Người đẹp cho biết trước đây là người khá bay bổng, thích khám phá và không ngại thử thách. Những năm gần đây, cô có xu hướng tập trung vào bản thân, việc học và nuôi dưỡng đời sống tinh thần hơn. Kiều Loan học cách buông bỏ những thứ không cần thiết.

Thời gian rảnh rỗi, Kiều Loan đi gặp mặt bạn bè hay du lịch, nghỉ dưỡng tại nhiều địa điểm nổi tiếng. Cô theo đuổi phong cách thời trang nữ tính, quyến rũ với những thiết kế đầm mềm mại, cắt xẻ khoe đường cong. Á hậu Miss World Vietnam 2019 cũng chuộng hàng hiệu khi sở hữu nhiều túi xách thuộc các nhà mốt danh tiếng.

Trang cá nhân của người đẹp hiện thu hút hơn 200.000 lượt theo dõi. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, kết nối với bạn bè và người hâm mộ. Cuộc sống của Kiều Loan được nhiều fan quan tâm.

Kiều Loan sinh năm 2000, tham gia Miss World Vietnam 2019, đoạt giải á hậu 1. Cô từng là một trong những nàng hậu hoạt động năng nổ nhất ở Sen Vàng. Nhờ có giọng hát ổn nên Kiều Loan lấn sân sang lĩnh vực ca hát, tham gia nhiều chương trình âm nhạc, chẳng hạn Trời sinh một cặp, Thần tượng đối thần tượng (The Heroes) hay thậm chí sân chơi dành cho giới rapper là King of Rap với nghệ danh Lona.

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.