7 chàng trai biểu diễn ở chung kết World Cup 2026

BTS sẽ biểu diễn "halftime show" trong trận chung kết FIFA World Cup 2026 cùng Madonna và Shakira. Đây là lần đầu tiên sự kiện âm nhạc này được tổ chức tại World Cup.

BTS, nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc, sẽ góp mặt trong chương trình halftime show (biểu diễn giữa hiệp) tại trận chung kết FIFA World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một chương trình biểu diễn giữa hiệp được tổ chức trong trận chung kết World Cup.

Theo thông báo từ FIFA và Global Citizen, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 19/7 tại sân vận động New Jersey (Mỹ). BTS sẽ cùng các ngôi sao âm nhạc quốc tế khác như Madonna và Shakira đảm nhận vai trò headliner, tạo nên một sân khấu quy tụ những tên tuổi lớn nhất trong âm nhạc toàn cầu.

Được biết, sự kiện này được lên kế hoạch bởi FIFA và Global Citizen nhằm kết hợp thể thao, âm nhạc và văn hóa trong một sân khấu toàn cầu. Mục tiêu của chương trình không chỉ mang đến những màn trình diễn ấn tượng, mà còn góp phần nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội như giáo dục và môi trường.

Thông tin Halftime show được FIFA công bố.

Thông qua đại diện công ty quản lý Big Hit Music, BTS chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi được đứng trên sân khấu mang ý nghĩa sâu sắc này, nơi cả thế giới có thể cùng chung tay hướng về. Âm nhạc là ngôn ngữ chung có thể truyền tải thông điệp hy vọng và sự hòa hợp, và chúng tôi mong rằng qua sự kiện này, chúng tôi có thể chia sẻ thông điệp này với khán giả toàn cầu, đồng thời đóng góp vào việc mở rộng cơ hội giáo dục cho trẻ em”.

Ngoài sự góp mặt của BTS, chương trình còn có sự tham gia của Chris Martin, thủ lĩnh ban nhạc Coldplay, trong vai trò giám đốc sản xuất. Các nhân vật nổi tiếng như Sesame Street và The Muppets cũng sẽ tham gia, tạo nên một chương trình hấp dẫn phù hợp với mọi thế hệ.

Đây không phải là lần đầu tiên BTS tham gia vào các sự kiện World Cup. Trước đó, vào World Cup 2022 tại Qatar, Jungkook (thành viên BTS) đã trình diễn ca khúc Dreamers, bài hát chính thức của giải đấu, trong lễ khai mạc.

Theo Chosun, sự tham gia của BTS tại FIFA World Cup 2026 sẽ là một sự kiện đáng chú ý, không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc mà còn trong việc kết nối văn hóa toàn cầu, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của K-pop trên trường quốc tế.

BTS là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên, ra mắt năm 2013 và nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng toàn cầu. BTS ghi dấu ấn với hàng loạt thành tích quốc tế như nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, giành các giải thưởng lớn tại Mỹ và châu Âu, đồng thời là nhóm Kpop đầu tiên được đề cử Grammy.