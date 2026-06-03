Bạn gái của 'người đàn ông đẹp trai nhất thế giới' ngày càng gợi cảm

Kylie Jenner gợi cảm trong loạt ảnh mới tại Turks & Caicos. Nữ doanh nhân 28 tuổi thu hút với phong thái tự tin và vóc dáng nổi bật trên biển.

Theo Page Six, Kylie Jenner thu hút chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến du lịch tại Turks & Caicos. Nữ doanh nhân 28 tuổi đang có chuyến đi cùng nhóm bạn nhằm quảng bá thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics.

Trong loạt ảnh đăng trên Instagram hôm 2/6, Kylie Jenner diện bikini hồng nhạt gồm áo tam giác, quần dây mảnh, kết hợp chân váy sarong xuyên thấu xếp tầng. Cô hoàn thiện phong cách bằng giày cao gót quai mảnh màu trắng, túi móc len và hoa tai bạc bản lớn. Người đẹp tạo dáng trên bãi biển và khu vực ban công của biệt thự hướng biển, trong khung cảnh hoàng hôn.

Kylie Jenner gợi cảm trong chuyến đi biển. Ảnh: @kyliejenner.

Ngôi sao chương trình The Kardashians chọn kiểu tóc xoăn nhẹ, trang điểm theo phong cách quen thuộc với lớp nền trong trẻo, mắt nâu mềm và màu son hồng trầm. Loạt hình ảnh mới của Kylie Jenner nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng nữ doanh nhân 28 tuổi vẫn giữ được sức hút gợi cảm quen thuộc, với phong thái tự tin và hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện.

Trước đó cùng ngày, Kylie Jenner đăng thêm loạt ảnh và video ghi lại hành trình đến Turks & Caicos bằng chuyên cơ riêng Kylie Air. Trong phần giới thiệu nơi lưu trú, cô cho biết đã chuẩn bị cho các khách mời nhiều món đồ mang dấu ấn thương hiệu, gồm áo nỉ, bikini, túi đi biển, bình nước, mũ và vỏ gối thêu tên.

Loạt hình ảnh của Kylie Jenner còn được chú ý trong bối cảnh mối quan hệ của cô với nam diễn viên Timothée Chalamet ngày càng cởi mở hơn trước công chúng. Timothée Chalamet hiện là đại sứ toàn cầu của Cartier và cả hai từng bị bắt gặp diện trang sức Panthère đồng điệu tại một số sự kiện quốc tế trong năm 2025.

Hình ảnh Kylie Jenner và bạn trai Timothée Chalamet. Ảnh: Ken Blaze-Imagn Images.

Kylie hiện là doanh nhân thành công. Năm 2015, cô thành lập thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics và lập tức tạo nên cơn sốt toàn cầu. Năm 2019, cô lọt vào danh sách tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới do Forbes công bố, dù sau đó danh hiệu này gây tranh cãi về tính xác thực. Bên cạnh Kylie Cosmetics, cô còn sáng lập thương hiệu thời trang Khy, thường xuyên hợp tác cùng các nhãn hàng lớn.

Đời sống cá nhân của Kylie Jenner cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông, đặc biệt là mối quan hệ với Travis Scott. Dù đã chia tay, cô và nam rapper hiện có hai 2 con chung. Từ năm 2023, Kylie bắt đầu công khai hẹn hò với nam diễn viên Timothée Chalamet.