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Giải trí

Giám khảo chấm Hương Giang 5 điểm lại gây bàn tán

  • Thứ tư, 3/6/2026 17:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau vụ chấm Hương Giang 5 điểm tại MGI 2026, Lupita Jones tuyên bố rút khỏi vai trò Giám đốc Miss Charm Mexico.

Lupita Jones, giám khảo từng chấm Hương Giang 5 điểm tại Miss Grand International All Stars 2026, tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận. Mới đây, bà tuyên bố rút khỏi vị trí Giám đốc quốc gia Miss Charm tại Mexico.

Trong chia sẻ trên mạng xã hội, Lupita Jones cho biết bà đã gửi email đến ban tổ chức Miss Charm để thông báo quyết định từ chức. Theo cựu Hoa hậu Hoàn vũ, bà không muốn bất kỳ cô gái nào do mình đề cử phải đối mặt với rủi ro hoặc bị tước đi cơ hội thể hiện bản thân chỉ vì bà.

“Tôi không muốn bất kỳ cô gái nào mà tôi cử đi thi phải chịu rủi ro, kiểu như ngay từ đầu đã bị tước đi các cơ hội để có một màn thể hiện tốt trong cuộc thi”, Lupita Jones chia sẻ. Bà cũng cho rằng thí sinh có thể rơi vào tình huống khó xử nếu khán giả biết cô được chính bà cử đến cuộc thi.

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Lupita Jones là giám khảo tại Miss Grand International All Stars. Ảnh: @lupitajones.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Lupita Jones vướng tranh cãi tại Miss Grand International All Stars 2026. Trong đêm chung kết, bà gây chú ý khi chấm Hương Giang 5 điểm ở phần thi ứng xử. Đây là mức điểm thấp hơn đáng kể so với nhiều giám khảo khác và được cho là một trong những lý do khiến cô dừng lại ở vị trí Á hậu 2.

Sau khi bảng điểm được công bố, nhiều khán giả Việt bày tỏ sự không đồng tình với cách chấm của Lupita Jones. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng điểm số 5 là quá thấp so với phần thể hiện của Hương Giang, trong khi số khác nhận định việc chấm điểm thuộc quyền đánh giá riêng của giám khảo.

Lupita Jones, sinh năm 1967 tại Mexicali, Mexico, là Hoa hậu Hoàn vũ 1991 và là giám khảo kỳ cựu trong nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Bà từng sáng lập và điều hành cuộc thi Nuestra Belleza México (nay là Mexicana Universal), giúp Mexico giành nhiều thành tích tại Miss Universe, Miss World và các sân chơi quốc tế khác.

Ngoài sắc đẹp, Lupita còn tham gia các hoạt động truyền hình và từng tranh cử chức thống đốc bang Baja California. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành, bà được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn tại cộng đồng sắc đẹp Mexico và quốc tế.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

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Minh An

Lupita Jones Miss Grand International Hoa hậu Hoàn vũ hoa hậu từ chức giải trí

  • Miss Grand International

    Miss Grand International

    Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là một cuộc thi sắc đẹp thường niên do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Người chiến thắng có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

    • Thành lập: 2013
    • Sáng lập: Nawat Itsaragrisil

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    Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, được điều hành bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ có trụ sở tại Mỹ. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập. Năm 2015, cuộc thi này thuộc về WME/IMG cùng với cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ (Miss Teen USA).

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    • Trụ sở: New York, Mỹ

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