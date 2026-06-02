Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Rapper 7 tỷ view hợp tác với Sơn Tùng M-TP lên tiếng

  • Thứ ba, 2/6/2026 11:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trên Forbes, Tyga chia sẻ tự hào về dòng máu Việt khi hợp tác với Sơn Tùng M-TP. Bài báo cũng dành những nhận xét cho màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ trong "Come My Way".

Trên Forbes, Tyga đã có những chia sẻ đáng chú ý trong lần hợp tác với Sơn Tùng M-TP. Ở sản phẩm âm nhạc Come My Way, Tyga nhấn mạnh nguồn gốc Việt Nam của bản thân.

Son Tung M-TP anh 1

Tyga có những chia sẻ về lần hợp tác với Sơn Tùng M-TP trên Forbes. Ảnh: @tyga.

Rapper cho biết: “Lớn lên với một nửa dòng máu Việt, tôi luôn tự hào về bản sắc đó. Việc thể hiện điều này qua âm nhạc trong một dự án quốc tế khiến mọi thứ trở nên tự nhiên và đúng đắn. Những gì chúng tôi tạo ra kết nối các nền văn hóa theo cách chân thực với cả hai”.

Tyga cũng nói rằng hợp tác với Sơn Tùng M-TP là cơ hội để anh trải nghiệm văn hóa Việt Nam một cách trực tiếp, từ phong cách âm nhạc đến hình ảnh trong MV.

Theo Forbes, Come My Way đánh dấu bước hợp tác mới giữa Sơn Tùng M-TP và nghệ sĩ phương Tây. Ca khúc được phát hành trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến vào cuối tuần qua, do Sơn Tùng M-TP, Tyga và nhà sản xuất từng được đề cử Grammy Marvey Muziqyue cùng viết và sáng tác.

Bài viết gọi Sơn Tùng M-TP là “Hoàng tử V-pop” của thế hệ này. Forbes nhận định nam ca sĩ 31 tuổi đã có ảnh hưởng lớn tại thị trường âm nhạc kể từ khi ra mắt năm 2011, thường xuyên góp mặt ở những vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam. Phong cách của Sơn Tùng M-TP được mô tả là sự kết hợp giữa chất liệu dân gian Việt Nam với R&B, soul, hip-hop, pop, hyper-pop, EDM và tropical house.

Forbes đánh giá sự kết hợp giữa màu sắc âm nhạc của Sơn Tùng M-TP với phong cách hip-hop Bờ Tây và party rap của Tyga tạo nên một bản R&B mượt mà, pha trộn Afrobeats, hook bắt tai và tiết tấu giàu năng lượng. Màn hợp tác này được cho là phù hợp với định hướng mở rộng ra thị trường quốc tế của Sơn Tùng M-TP.

Son Tung M-TP anh 2

Sơn Tùng M-TP và Tyga trong Come My Way.

MV Come My Way được quay tại Việt Nam và trung tâm Los Angeles, thể hiện sự giao thoa giữa hai không gian văn hóa. Trong video, Sơn Tùng M-TP xuất hiện trên biểu tượng Chim Lạc bằng đồng, lơ lửng giữa các con phố ở Downtown Los Angeles. Hình ảnh này được đặt cạnh những phân cảnh anh trình diễn cùng vũ công đeo mặt nạ dân gian Xuân Phả, giữa khung cảnh Tràng An, Ninh Bình.

Trong khi đó, các phân cảnh của Tyga mang màu sắc đặc trưng của một MV hip-hop Mỹ, với chiếc DeLorean DMC-12 xuất hiện trên sân thượng ở trung tâm Los Angeles. Sự giao thoa văn hóa được thể hiện rõ ở chi tiết chiếc DeLorean và Chim Lạc xuất hiện cạnh nhau.

Bên cạnh đó, Forbes cũng nhắc tới màn hợp tác trước đây của Sơn Tùng và Snoop Dogg với Hãy trao cho anh (2019).

MV Come My Way của Sơn Tùng và Tyga hiện đạt hơn 21 triệu view sau 4 ngày phát hành.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

'Nữ hoàng gợi cảm' Lee Hyori gây chú ý

Hình ảnh hiếm 30 năm trước của Lee Hyori vừa được đào lại, gây chú ý với vẻ ngoài giản dị và phong thái tự tin khi còn là nữ sinh.

3 giờ trước

Vẻ ngoài ở tuổi 46 của Cao Viên Viên gây bàn tán

Loạt ảnh chưa chỉnh sửa của Cao Viên Viên gần đây gây chú ý. Ở tuổi 46, nữ diễn viên được khen tự nhiên, thanh lịch, không cố níu giữ hình ảnh thiếu nữ.

7 giờ trước

Sydney Sweeney gợi cảm bên bạn trai

Sydney Sweeney gây bàn tán khi xuất hiện gợi cảm bên bạn trai Scooter Braun. Nữ diễn viên diện váy đen xẻ sâu, khoe vóc dáng nổi bật trong buổi hẹn hò.

27:1646 hôm qua

Thuận Minh

Sơn Tùng M-TP Sơn Tùng M-TP Snoop Dogg Tyga âm nhạc giải tri

  • Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, là một ca sĩ, nhạc sĩ trưởng thành từ nhạc underground (M-TP nghĩa là Music - Tài năng - Phong cách). Anh đã có 2 lần giúp ca khúc Việt Nam đứng trong top 10 ca khúc nhiều lượt xem trong một ngày trên YouTube. Đặc biệt ca khúc "Nơi này có anh" phát hành năm 2017 đã đứng vị trí thứ nhất với hơn 9 triệu lượt xem trong ngày 14/2.

    • Ngày sinh: 5/7/1994
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Ca khúc nổi bật: Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua, Có "Chắc ai đó sẽ về,Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi, Nơi này có anh
    • Phim tham gia: Chàng trai năm ấy (Đình Phong), Âm bản (Thiên sứ)
    Zing Mp3

  • Snoop Dogg

    Snoop Dogg

    Calvin Cordozar Broadus, Jr. thường được biết đến với nghệ danh Snoop Dogg là một rapper, ca sĩ, nhà sản xuất và diễn viên người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 1992 khi được phát hiện bởi Dr. Dre và xuất hiện trong buổi ra mắt solo của Dre. Anh đã bán được hơn 23 triệu album tại Mỹ và 35 triệu album trên toàn thế giới.

    • Ngày sinh: 20/10/1971
    • Nơi sinh: Long Beach, California, Mỹ

Đọc tiếp

Con trai vua song bac Macau cuoi sieu mau hinh anh

Con trai vua sòng bạc Macau cưới siêu mẫu

2 giờ trước 11:10 2/6/2026

0

Con trai “vua sòng bạc Macau” Hà Du Quân và siêu mẫu Hề Mộng Dao vừa tổ chức lễ cưới tại lâu đài cổ nổi tiếng nước Pháp là Mont Saint-Michel.

Nam ca si dang clip cau cuu trong dem hinh anh

Nam ca sĩ đăng clip cầu cứu trong đêm

4 giờ trước 09:27 2/6/2026

0

Thành viên Jungkook của nhóm nhạc BTS đăng tải clip cầu cứu cộng đồng mạng sau khi bị fan cuồng rình rập tại nhà riêng trong đêm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý