Rapper 7 tỷ view hợp tác với Sơn Tùng M-TP lên tiếng

Trên Forbes, Tyga đã có những chia sẻ đáng chú ý trong lần hợp tác với Sơn Tùng M-TP. Ở sản phẩm âm nhạc Come My Way, Tyga nhấn mạnh nguồn gốc Việt Nam của bản thân.

Tyga có những chia sẻ về lần hợp tác với Sơn Tùng M-TP trên Forbes.

Rapper cho biết: “Lớn lên với một nửa dòng máu Việt, tôi luôn tự hào về bản sắc đó. Việc thể hiện điều này qua âm nhạc trong một dự án quốc tế khiến mọi thứ trở nên tự nhiên và đúng đắn. Những gì chúng tôi tạo ra kết nối các nền văn hóa theo cách chân thực với cả hai”.

Tyga cũng nói rằng hợp tác với Sơn Tùng M-TP là cơ hội để anh trải nghiệm văn hóa Việt Nam một cách trực tiếp, từ phong cách âm nhạc đến hình ảnh trong MV.

Theo Forbes, Come My Way đánh dấu bước hợp tác mới giữa Sơn Tùng M-TP và nghệ sĩ phương Tây. Ca khúc được phát hành trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến vào cuối tuần qua, do Sơn Tùng M-TP, Tyga và nhà sản xuất từng được đề cử Grammy Marvey Muziqyue cùng viết và sáng tác.

Bài viết gọi Sơn Tùng M-TP là “Hoàng tử V-pop” của thế hệ này. Forbes nhận định nam ca sĩ 31 tuổi đã có ảnh hưởng lớn tại thị trường âm nhạc kể từ khi ra mắt năm 2011, thường xuyên góp mặt ở những vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam. Phong cách của Sơn Tùng M-TP được mô tả là sự kết hợp giữa chất liệu dân gian Việt Nam với R&B, soul, hip-hop, pop, hyper-pop, EDM và tropical house.

Forbes đánh giá sự kết hợp giữa màu sắc âm nhạc của Sơn Tùng M-TP với phong cách hip-hop Bờ Tây và party rap của Tyga tạo nên một bản R&B mượt mà, pha trộn Afrobeats, hook bắt tai và tiết tấu giàu năng lượng. Màn hợp tác này được cho là phù hợp với định hướng mở rộng ra thị trường quốc tế của Sơn Tùng M-TP.

MV Come My Way được quay tại Việt Nam và trung tâm Los Angeles, thể hiện sự giao thoa giữa hai không gian văn hóa. Trong video, Sơn Tùng M-TP xuất hiện trên biểu tượng Chim Lạc bằng đồng, lơ lửng giữa các con phố ở Downtown Los Angeles. Hình ảnh này được đặt cạnh những phân cảnh anh trình diễn cùng vũ công đeo mặt nạ dân gian Xuân Phả, giữa khung cảnh Tràng An, Ninh Bình.

Trong khi đó, các phân cảnh của Tyga mang màu sắc đặc trưng của một MV hip-hop Mỹ, với chiếc DeLorean DMC-12 xuất hiện trên sân thượng ở trung tâm Los Angeles. Sự giao thoa văn hóa được thể hiện rõ ở chi tiết chiếc DeLorean và Chim Lạc xuất hiện cạnh nhau.

Bên cạnh đó, Forbes cũng nhắc tới màn hợp tác trước đây của Sơn Tùng và Snoop Dogg với Hãy trao cho anh (2019).

MV Come My Way của Sơn Tùng và Tyga hiện đạt hơn 21 triệu view sau 4 ngày phát hành.