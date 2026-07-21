Trấn Thành gây xôn xao MXH

Trấn Thành vừa có tên trong danh sách đề cử những gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler. Nam đạo diễn tỏ ra bất ngờ với thông tin này.

Ngày 21/7, TC Candler gây chú ý khi tiếp tục tung ra danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Trấn Thành xuất hiện trong danh sách này, bên cạnh những ngôi sao quốc tế như diễn viên Timothée Chalamet, Ismael La Rosa, Takuto Teranishi, Lee Dong Wook và cầu thủ Ferran Torres.

Trong phần giới thiệu, TC Candler mô tả Trấn Thành là nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực như nghệ sĩ hài, diễn viên, MC và biên kịch. Việc đạo diễn Mai có mặt trong danh sách thu hút sự chú ý, bàn luận trên mạng xã hội.

Trấn Thành được đề cử trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Ảnh: TC Candler, FBNV.

Trấn Thành cũng bày tỏ bất ngờ khi được gọi tên trong danh sách đề cử. “Ai bình chọn cho tôi vậy. Họ có nhầm lẫn gì không? Tôi sượng chín người nãy giờ”, nam đạo diễn hài hước chia sẻ trên trang cá nhân. Bài đăng này của Trấn Thành lập tức nhận hàng nghìn lượt tương tác.

Thực tế, đây là bảng xếp hạng được công bố thường niên nhằm tôn vinh những gương mặt nổi bật trong làng giải trí quốc tế. Kết quả được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố như ngoại hình, sức ảnh hưởng, mức độ nổi tiếng và các đề cử từ cộng đồng mạng. Khán giả trên toàn cầu đều có thể vote để đề cử cho những gương mặt mình yêu thích.

Chính vì kết quả chịu ảnh hưởng từ bình chọn của người hâm mộ, danh sách này cũng thường xuyên gây tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều về thứ hạng của các nghệ sĩ.

Trước Trấn Thành, nhiều nghệ sĩ Việt cũng được xướng tên trong danh sách đề cử của TC Candler, như Kim Tuyến, Isaac, Kaity Nguyễn, HIEUTHUHAI, Sơn Tùng M-TP, Thúy Ngân, Kỳ Duyên, Jack, Ninh Dương Lan Ngọc…

Trấn Thành sinh năm 1987, là MC, diễn viên trước khi chuyển hướng làm đạo diễn điện ảnh. Những năm gần đây, anh tạo được dấu ấn phòng vé qua các dự án như Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ và gần nhất là Thỏ ơi. Các tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn gây ra không ít tranh luận, song vẫn được nhiều khán giả mua vé. Trong đó, Mai đạt doanh thu hơn 550 tỷ, là phim Việt ăn khách thứ nhì trong lịch sử.

Trấn Thành kết hôn với ca sĩ Hari Won năm 2016, sau khi cả hai đóng chung phim Bệnh viện ma. Hiện tại, cả hai có cuộc sống hạnh phúc và thường xuyên thể hiện tình cảm với nửa kia trên mạng xã hội.