Những ngày cuối đời của cha Tạ Đình Phong

Tạ Hiền những năm tháng cuối đời sức khỏe sa sút. Ông từng nhiều lần tâm sự với con trai về cảm giác cô đơn, trống trải.

Nghệ sĩ gạo cội Tạ Hiền qua đời vì viêm phổi vào ngày 16/7, hưởng thọ 89 tuổi. Theo di nguyện của ông, tang lễ được tiến hành một cách kín đáo tại Đài hỏa táng Wo Hop Shek, Fanling, Hong Kong. Toàn bộ quá trình không tổ chức lễ viếng công khai hay lễ truy điệu để công chúng đến tiễn biệt.

Theo China Times, những năm cuối đời, khi đã rút lui khỏi làng giải trí, Tạ Hiền từng nhiều lần tâm sự với con trai Tạ Đình Phong về cảm giác cô đơn, trống trải. Tạ Đình Phong từng chia sẻ trong chương trình Because We Are Friends rằng cha mình trước đây quen với việc có người lo liệu mọi thứ, nên sau khi rút lui khỏi màn ảnh thì thường không có việc gì làm và cũng không biết tự sắp xếp cuộc sống. Ông thường hay than vãn với con trai, cho rằng bản thân "không biết phải làm gì ngoài ngồi chờ cái chết".

Tuy nhiên, nữ ca sĩ - diễn viên Thái Trác Nghiên, bạn thân của Tạ Hiền, cho biết mỗi khi có thời gian ở Hong Kong, cô đều hẹn ông đi ăn cùng bạn bè. Mọi người cũng thường chủ động sắp xếp các hoạt động để cha Tạ Đình Phong tham gia, giúp ông có những khoảng thời gian vui vẻ hơn trong những năm về già.

Tạ Hiền và Tạ Đình Phong. Ảnh: HK01.

Những năm gần đây, sức khỏe của Tạ Hiền sa sút nghiêm trọng. Khi lên nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong, gương mặt ông có phần tiều tụy và bước đi không vững, khiến nhiều người nghi ngờ ông bị đột quỵ. Sau đó, gia đình giải thích đây chỉ là di chứng sau quá trình chỉnh răng.

Đến tháng 4 năm nay, Tạ Hiền tiếp tục được bắt gặp xuất hiện tại một quán cà phê trong tình trạng ngồi xe lăn và chống gậy. Dù tinh thần vẫn tỉnh táo, sức khỏe ông đã rất yếu.

Trong thông cáo xác nhận tin buồn hôm 20/7, Tạ Đình Phong cho biết cha mình đã cống hiến cả cuộc đời cho sân khấu và luôn mong muốn mang niềm vui, tiếng cười đến với khán giả. Anh cũng nhắn nhủ người hâm mộ không cần quá đau buồn hay rơi nước mắt khi tưởng nhớ cha. Nam ca sĩ hy vọng công chúng sẽ luôn nhớ đến cha mình với nụ cười tự tin, phong thái cuốn hút và hình ảnh một quý ông lịch lãm.