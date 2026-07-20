DJ Koo không muốn tranh chấp tài sản

Một người thân cận của Koo Jun Yup (DJ Koo) lên tiếng bác bỏ loạt tin đồn cho rằng nam ca sĩ muốn tranh chấp phần tài sản của Từ Hy Viên.

Ngày 20/7, tờ MHN Sports dẫn lời một người bạn thân lâu năm của Koo Jun Yup, cho biết những thông tin về tranh chấp thừa kế và mâu thuẫn với gia đình cố diễn viên Từ Hy Viên đều không đúng sự thật.

Nguồn tin chia sẻ: "Koo Jun Yup hoàn toàn không bận tâm đến những chuyện đó. Anh ấy cũng sẽ không lên tiếng. Điều quan trọng nhất với anh lúc này vẫn là Từ Hy Viên. Anh ấy không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác".

DJ Koo và Từ Hy Viên. Ảnh: Weibo.

Người này cũng phủ nhận tin đồn bất hòa giữa nam ca sĩ với gia đình vợ như nhiều lời đồn đoán: "Giữa anh ấy và gia đình vợ hoàn toàn không có vấn đề gì. Mẹ vợ còn tự tay nấu ăn để chăm sóc Koo Jun Yup".

Trước đó, truyền thông Đài Loan gây xôn xao khi đưa tin Koo Jun Yup sẽ không từ bỏ quyền thừa kế mà tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi của hai con.

Khối tài sản Từ Hy Viên để lại được cho là trị giá khoảng 120 tỷ won. Sau khi nữ diễn viên qua đời, Koo Jun Yup từng tuyên bố sẽ từ bỏ phần tài sản mà mình có quyền thừa hưởng và chuyển toàn bộ quyền xử lý cho mẹ vợ. Tuy nhiên, nhiều trang tin gần đây cho rằng anh đã thay đổi quyết định, muốn tranh chấp phần tài sản này, từ đó xảy ra mâu thuẫn với gia đình vợ.

Koo Jun Yup và Từ Hy Viên từng hẹn hò vào năm 1998 nhưng sau đó đã chia tay. Năm 2011, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi và có hai con trước khi ly hôn vào năm 2021.

Sau khi biết tin Từ Hy Viên đã ly hôn, Koo Jun Yup chủ động liên lạc với tình cũ. Hai người tái hợp và kết hôn vào năm 2022, nhận được nhiều lời chúc phúc từ công chúng.

Tới tháng 2 năm ngoái, Từ Hy Viên qua đời vì viêm phổi trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Nhật Bản. Kể từ đó, Koo Jun Yup ngừng mọi hoạt động nghệ thuật. Anh vẫn đều đặn được bắt gặp đến nghĩa trang Kim Bảo Sơn, nơi đặt tro cốt của vợ, để tưởng niệm.