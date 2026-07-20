BTS gây xôn xao sân vận động World Cup

BTS trở thành tâm điểm bàn luận khi biểu diễn trong khoảng thời gian giữa hiệp của trận chung kết World Cup 2026.

Theo FIFA, lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một màn biểu diễn quy tụ dàn sao quốc tế được đưa vào khoảng giải lao giữa hai hiệp đấu của trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha trên sân vận động New York New Jersey (Mỹ) hôm 19/7.

Trong khoảng 11 phút, chương trình chứng kiến màn trình diễn của dàn sao đình đám như Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS...

BTS trình diễn Dynamite. Ảnh: Star News.

BTS xuất hiện với trang phục thể thao năng động với tông đỏ - đen - trắng chủ đạo. Thay vì thể hiện Permission to dance như tiết lộ ban đầu, 7 chàng trai khuấy động sân vận động bằng bản hit Dynamite, với lyrics đã được chỉnh sửa để phù hợp với bầu không khí thể thao sôi động. Màn trình diễn kéo dài khoảng 1 phút 40 giây, khi BTS ngoài phô diễn giọng hát live còn thể hiện vũ đạo, khả năng làm chủ sân khấu.

Tiết mục Dynamite của BTS sau đó trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Những hình ảnh nhóm nhạc Hàn Quốc trình diễn được chia sẻ, thu hút sự chú ý. Nhiều ý kiến tỏ ra thích thú với màn xuất hiện của BTS tại chung kết World Cup 2026. Nhóm được nhận xét trình diễn tốt, mang đến màn thể hiện sôi động.

Sự kiện biểu diễn giữa hiệp năm nay được tổ chức nhằm mục đích ủng hộ Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA, hướng tới mục tiêu quyên góp 100 triệu USD nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao và bóng đá cho trẻ em nghèo trên toàn thế giới. Tính đến nay, quỹ đã huy động được hơn 50 triệu USD , trong đó 1 USD từ mỗi tấm vé bán ra tại giải đấu đều được trích ra đóng góp trực tiếp.

BTS chụp ảnh cùng tài tử Tom Cruise. Ảnh: @rkive.

"Được đứng trên một sân khấu ý nghĩa nơi cả thế giới cùng hội tụ là một vinh dự lớn lao. Chúng tôi tin rằng âm nhạc là ngôn ngữ toàn cầu truyền tải hy vọng và sự hòa hợp. Điều đó càng ý nghĩa hơn khi có thể chia sẻ thông điệp này với khán giả toàn cầu thông qua World Cup và góp phần mở rộng cơ hội giáo dục cho trẻ em", BTS chia sẻ với truyền thông.

Sau khi World Cup khép lại, BTS cũng chia sẻ thêm những hình ảnh hậu trường, khoảnh khắc bên dàn sao quốc tế. Trong đó, bức ảnh chụp cùng tài tử Tom Cruise do trưởng nhóm RM đăng tải đang được chú ý trên mạng xã hội.