Không cản nổi 'Conan' ở rạp Việt

Bộ phim về thám tử học sinh lừng danh mở màn ấn tượng với doanh thu 40 tỷ đồng. Hiệu ứng phim tại rạp Việt còn nhỉnh hơn bom tấn "The Odyssey" của Christopher Nolan.

Conan Movie 29 (Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ) mở bán các suất chiếu đặc biệt ở Việt Nam hôm 18/7 và 19/7. Phim hoạt hình Nhật Bản cho thấy sức hút đáng gờm khi thu 40 tỷ đồng trong 2 ngày. Tác phẩm dự kiến sẽ tiếp tục gây sốt rạp Việt khi chính thức ra mắt từ 24/7, việc chinh phục cột mốc 100 tỷ phòng vé hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Conan Movie 29 gây sốt ngay khi mở bán vé sớm. Ảnh: NPH.

Trước sức ép áp đảo của Conan, thành tích phim Hollywood The Odyssey có phần khiêm tốn hơn. Đứa con tinh thần của đạo diễn Christopher Nolan mang về hơn 22 tỷ đồng trong tuần mở màn. Đây thực tế vẫn là con số khá ấn tượng so với mặt bằng phim Hollywood công chiếu tại Việt Nam khoảng thời gian qua.

Theo quan sát, tác phẩm tạo nên cơn sốt săn vé IMAX, khi các suất chiếu rạp IMAX hầu như trong tình trạng phủ kín ghế. Sau những ngày chiếu đầu tiên, phim nhận về phản hồi tích cực xoay quanh kịch bản chuyển thể, hình ảnh, âm nhạc và diễn xuất tròn trịa. Một số tranh cãi trước đó liên quan tới thiết kế trang phục hay tuyển chọn diễn viên hầu như không ảnh hưởng tới thành tích phim.

Nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực, The Odyssey được kỳ vọng có thể dắt túi 50 tỷ đồng ở rạp Việt. Trong khi ở quốc tế, giới quan sát ước tính phim sẽ mang về 200- 250 triệu USD trong tuần chào sân.

The Odyssey là phim được đầu tư "khủng" nhất nhì trong sự nghiệp của Christopher Nolan. Ảnh: Universal.

Trước sự thống trị của hai bom tấn nước ngoài, phim Việt hầu như "mất tích" trên bảng xếp hạng phòng vé tuần qua. Ốc mượn hồn đã khép lại hành trình chiếu rạp với thành tích 16 tỷ đồng , trong khi Mesdames Thanh Sắc và Lầu chú Hỏa gần như cạn kiệt suất chiếu, ngày rời rạp dự kiến không còn xa. Cái tên hiếm hoi còn đủ sức trụ lại là Quỷ bắt hồn. Tác phẩm bình quân còn khoảng gần 700 suất chiếu/ngày, doanh thu tới hiện tại đạt khoảng 30 tỷ.

Tuần này, thêm một dự án nội địa công bố ra mắt là Thanh âm vượt đại dương. Tác phẩm thuộc thể loại lịch sử, quy tụ dàn diễn viên gồm Bùi Bài Bình, Đặng Tất Bình, Quang Thuận, Thùy Dương... Bên cạnh đó là 2 tác phẩm kinh dị của Thái Lan và Malaysia. Theo dự đoán, trật tự phòng vé không có thay đổi khi Conan vẫn sẽ dẫn đầu, theo sau là The Odyssey.