Ngày 20/7, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết vừa có mặt tại đám tang nghệ sĩ Vũ Linh Vương. Theo cáo phó, nghệ sĩ qua đời vào 5h ngày 17/7, hưởng thọ 72 tuổi. Lễ nhập quan của nghệ sĩ diễn ra lúc 18h cùng ngày. Lễ độn
g quan được cử hành lúc 12h ngày 20/7. Sau đó, linh cữu nghệ sĩ được đưa đi hỏa táng tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.
"Xin tiễn biệt người nghệ sĩ từng xoa đầu và nở nụ cười thân thương với tôi từ thuở nhỏ. Tình cờ đi ngang một đám tang gần nhà, tôi bất chợt nhận ra đó là tang lễ của người nghệ sĩ năm xưa nên ghé thắp cho ông nén nhang. Lòng nghẹn ngào nhớ về một thời đam mê cải lương. Từ nhỏ, tôi rất ngưỡng mộ nghệ sĩ Vũ Linh Vương, thường đi xem ông hát. Ông ca rất hay, lại vui tính", nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ.
Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương qua đời ở tuổi 72. Ảnh: FB Tuấn Khang.
Vũ Linh Lương tên thật là Võ Văn Ngôi, sinh năm 1955. Ông từng là kép hát của các đoàn Bông hồng vàng, Long An 1… Ông từng được mệnh danh “ông hoàng đĩa nhựa” khi bán ra lượng đĩa rất lớn. Sau này, ông tập trung cho công việc kinh doanh.
Từng có giai đoạn Vũ Linh Lương kinh doanh thuận lợi, tích luỹ khối tài sản lớn. Tuy nhiên, sau đó, công việc của ông gặp khó khăn, phải bán hết tài sản. Bên cạnh đó, ông còn gặp biến cố nhiều lần bị tai biến và ly hôn. Những năm cuối đời, ông sống một mình ở căn nhà trọ tại TP.HCM. Sau đó, khi tình hình sức khỏe chuyển biến xấu, nghệ sĩ được người phụ nữ tên Thảo cưu mang, giúp đỡ.
Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà năm 2023, nghệ sĩ từng bật khóc chia sẻ về cuộc sống một mình. Ông kể thời còn nổi tiếng đã đi hát khắp nơi. Sau này, ông mở công ty riêng, có cả biệt thự nhưng rồi làm ăn thất bại nên mất hết. Vợ con ông bỏ đi suốt hàng chục năm không gặp mặt. Do đó, điều ông mong mỏi nhất trước khi qua đời là được con gái về thăm.
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