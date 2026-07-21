Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Vợ chồng Justin Bieber gây chú ý

  • Thứ ba, 21/7/2026 09:43 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Hailey Bieber xuất hiện tại một bữa tiệc sau chung kết World Cup vào tối 20/7, với bộ váy màu đỏ nổi bật đến từ nhà mốt Dior.

Theo Page Six, bữa tiệc được Justin Bieber tổ chức ở nhà hàng The Corner Store (New York). Hailey xuất hiện nổi bật với chiếc váy mini viền ren màu đỏ rượu vang - mẫu thiết kế cổ điển với mức giá khoảng 2.400 USD. Trang phục kiểu đầm ngủ giúp nữ người mẫu tôn lên vóc dáng gợi cảm. Người đẹp hoàn thiện bộ đồ với clutch da dập vân cá sấu, dép xỏ ngón cao gót của The Row và kính mát gọng oval thanh mảnh.

Trong khi đó, Justin Bieber dự tiệc trong chiếc hoodie chấm bi, kính râm, quần jeans tối màu cùng giày thể thao của Skylrk - thương hiệu thời trang đường phố do anh ra mắt năm ngoái.

Cặp đôi từ lâu gây chú ý bởi phong cách thời trang đối lập mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Hailey thường diện trang phục chỉn chu, trong khi Justin lại ưu tiên những bộ đồ thoải mái, phóng khoáng.

Justin Bieber ảnh 1Justin Bieber ảnh 2

Justin Bieber xuất hiện bên vợ sau màn trình diễn ở World Cup. Ảnh: GC Images.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ Hype năm 2023, Hailey từng lên tiếng về sự khác biệt này. Cô cho biết: "Anh ấy có thể muốn mặc bộ đồ nỉ rộng thùng thình đi ăn tối, còn tôi lại muốn diện một chiếc váy ngắn chỉ vì hôm đó tôi thích như vậy".

Người đẹp chia sẻ thêm rằng hai vợ chồng không bao giờ bàn bạc để diện đồ đồng điệu trước khi ra ngoài. Justin không thích mặc cầu kỳ và thường là người chuẩn bị xong trước vợ.

Trước đó, hôm 19/7, Justin Bieber gây chú ý khi biểu diễn trong chương trình giữa giờ của trận chung kết World Cup 2026 tại sân MetLife (Mỹ).

Nam ca sĩ diện set đồ Skylrk gồm áo polo, quần short denim, kính râm và đi sneaker. Ngay cả tai nghe in-ear và dây đeo guitar Justin sử dụng trên sân khấu cũng thuộc thương hiệu của nam ca sĩ. Trên sân khấu, Justin Bieber trình diễn ca khúc Everything Hallelujah, bản hit phát hành năm 2025.

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy là tập hợp nhiều bài viết ghi lại những trải nghiệm của bạn trẻ về những khía cạnh đa dạng của đời sống trong thời công nghệ 4.0. Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý. Bên cạnh tư duy phản biện, các kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng thấu cảm, cũng như khả năng thích ứng, tự phục hồi nhanh cũng cần được người lao động trau dồi và rèn luyện để chuẩn bị cho tương lai của mình.

DJ Koo không muốn tranh chấp tài sản

Một người thân cận của Koo Jun Yup (DJ Koo) lên tiếng bác bỏ loạt tin đồn cho rằng nam ca sĩ muốn tranh chấp phần tài sản của Từ Hy Viên.

13 giờ trước

Cục Điện ảnh lên tiếng về tranh cãi quanh 'Hoàng hậu cuối cùng'

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết chưa có cơ sở để kết luận phim "Hoàng hậu cuối cùng" không tôn trọng lịch sử, bởi tác phẩm còn chưa hoàn thành.

22 giờ trước

Bom tấn 'The Odyssey' choáng ngợp, mãn nhãn, xứng danh kỳ quan điện ảnh

"The Odyssey" rồi có lẽ cũng sẽ trở thành một kỳ quan nghệ thuật với sức sống bất tử, như cái cách thiên sử thi của Homer tồn tại suốt gần 3 thiên niên kỷ.

46:2769 hôm qua

Tử Khiêu

Justin Bieber Justin Bieber Hailey gợi cảm đầm ngủ world cup fifa

  • Justin Drew Bieber

    Justin Drew Bieber

    Justin Drew Bieber là một ca sĩ nhạc Pop/R&B người Canada. Anh từng đoạt giải Nghệ sĩ của năm 2010 tại giải thưởng American Music Award. Justin vinh dự biểu diễn trước Tổng thống Mĩ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama ở Nhà Trắng cho chương trình "Christmas in Washington". Ba năm liên tiếp (2011, 2012, 2013) Justin lọt top 10 người nổi tiếng quyền lực nhất trên thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 01/03/1994
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Ca khúc: Baby, Boyfriend, What do you mean, Sorry, Love yourself,...
    • Tài sản: 245 triệu USD (2016)

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

Nguyên nhân cha Tạ Đình Phong qua đời

Nguyên nhân cha Tạ Đình Phong qua đời

47 phút trước 09:23 21/7/2026

0

Ông Tạ Hiền nhập viện từ tuần trước nhưng đã gắng gượng đợi Tạ Đình Phong trở về với mong muốn gặp con trai lần cuối.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý