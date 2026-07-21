Vợ chồng Justin Bieber gây chú ý

Hailey Bieber xuất hiện tại một bữa tiệc sau chung kết World Cup vào tối 20/7, với bộ váy màu đỏ nổi bật đến từ nhà mốt Dior.

Theo Page Six, bữa tiệc được Justin Bieber tổ chức ở nhà hàng The Corner Store (New York). Hailey xuất hiện nổi bật với chiếc váy mini viền ren màu đỏ rượu vang - mẫu thiết kế cổ điển với mức giá khoảng 2.400 USD . Trang phục kiểu đầm ngủ giúp nữ người mẫu tôn lên vóc dáng gợi cảm. Người đẹp hoàn thiện bộ đồ với clutch da dập vân cá sấu, dép xỏ ngón cao gót của The Row và kính mát gọng oval thanh mảnh.

Trong khi đó, Justin Bieber dự tiệc trong chiếc hoodie chấm bi, kính râm, quần jeans tối màu cùng giày thể thao của Skylrk - thương hiệu thời trang đường phố do anh ra mắt năm ngoái.

Cặp đôi từ lâu gây chú ý bởi phong cách thời trang đối lập mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Hailey thường diện trang phục chỉn chu, trong khi Justin lại ưu tiên những bộ đồ thoải mái, phóng khoáng.

Justin Bieber xuất hiện bên vợ sau màn trình diễn ở World Cup. Ảnh: GC Images.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ Hype năm 2023, Hailey từng lên tiếng về sự khác biệt này. Cô cho biết: "Anh ấy có thể muốn mặc bộ đồ nỉ rộng thùng thình đi ăn tối, còn tôi lại muốn diện một chiếc váy ngắn chỉ vì hôm đó tôi thích như vậy".

Người đẹp chia sẻ thêm rằng hai vợ chồng không bao giờ bàn bạc để diện đồ đồng điệu trước khi ra ngoài. Justin không thích mặc cầu kỳ và thường là người chuẩn bị xong trước vợ.

Trước đó, hôm 19/7, Justin Bieber gây chú ý khi biểu diễn trong chương trình giữa giờ của trận chung kết World Cup 2026 tại sân MetLife (Mỹ).

Nam ca sĩ diện set đồ Skylrk gồm áo polo, quần short denim, kính râm và đi sneaker. Ngay cả tai nghe in-ear và dây đeo guitar Justin sử dụng trên sân khấu cũng thuộc thương hiệu của nam ca sĩ. Trên sân khấu, Justin Bieber trình diễn ca khúc Everything Hallelujah, bản hit phát hành năm 2025.