IU tạm dừng hoạt động

"Ca sĩ quốc dân" IU lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì phải hủy lịch trình hoạt động trong nửa cuối năm nay do tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu.

Theo Chosun, IU mới đây tiết lộ sẽ trở lại với album mới trong nửa cuối năm nay và tổ chức concert cá nhân tại Sân vận động Tổng hợp Goyang vào khoảng tháng 9. Tới hôm 20/7, cô bất ngờ thông báo hoãn toàn bộ kế hoạch tái xuất vì tình trạng sức khỏe xấu đi. Không chỉ concert bị hủy, ngày phát hành album mới cũng bị dời lịch.

Cụ thể, trong tâm thư đăng tải trên mạng xã hội, người đẹp tiết lộ căn bệnh rối loạn vòi nhĩ mở (Patulous Eustachian Tube) mà cô mắc phải đã trở nên nghiêm trọng hơn trong khoảng thời gian gần đây. IU cho biết dù nỗ lực kiểm soát bệnh tình, do ảnh hưởng của thời tiết thất thường và lịch trình làm việc cường độ cao, các triệu chứng hiện xuất hiện ngày một dày đặc, khiến cô gần như không thể tiếp tục duy trì việc ca hát.

IU tạm dừng toàn bộ lịch trình hoạt động nửa cuối năm vì vấn đề sức khỏe. Ảnh: Chosun.

"Tôi cảm thấy vô cùng nặng nề trong lòng. Tôi thật sự xin lỗi. Cảm giác như mình đã làm hỏng cả nửa cuối năm của mọi người vậy", người đẹp chia sẻ.

IU tiết lộ phần thu âm cho album mới thực tế đã hoàn tất. Cô cũng đã thực hiện bộ ảnh concept mới. Tuy nhiên, sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe, các bác sĩ kết luận việc tổ chức concert với thời lượng biểu diễn dài, phải hát và vận động liên tục sẽ tác động xấu tới sức khỏe của cô. Vì vậy, họ khuyến cáo IU tạm thời không nên tổ chức biểu diễn trực tiếp.

Do đó, IU quyết định hủy concert cá nhân dự kiến diễn ra vào tháng 9, đồng thời lùi thời điểm phát hành album mới.

"Tôi thật sự rất muốn tổ chức concert. Tôi muốn được hát, muốn cùng mọi người hét lên và chạy nhảy. Nhưng ngay cả bản thân tôi cũng hiểu rằng với tình trạng hiện tại, việc biểu diễn vào tháng 9 thực sự là quá sức", cô bày tỏ.

Nữ ca sĩ trấn an người hâm mộ, cho biết sẽ tập trung điều trị và kỳ vọng sẽ có thể tái xuất vào đầu năm 2027.