Cục Điện ảnh lên tiếng về tranh cãi quanh 'Hoàng hậu cuối cùng'

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết chưa có cơ sở để kết luận phim "Hoàng hậu cuối cùng" không tôn trọng lịch sử, bởi tác phẩm còn chưa hoàn thành.

Phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng gây chú ý, bàn luận ngay từ khi công bố dàn diễn viên và tung những tạo hình nhân vật đầu tiên. Giới chuyên môn, khán giả nhanh chóng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

Ngày 19/7, Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam phát đi thông cáo gửi các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, điện ảnh, cơ quan báo chí và khán giả, yêu cầu, đề nghị tôn trọng sự thật lịch sử trong các tác phẩm nghệ thuật, điện ảnh lấy cảm hứng từ triều Nguyễn.

Sáng 20/7, chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết đến thời điểm này, Cục Điện ảnh chưa có cơ sở để đưa ra bất kỳ kết luận nào về bộ phim Hoàng hậu cuối cùng, bởi tác phẩm chưa hoàn thành và chưa được trình Hội đồng thẩm định theo quy định của Luật Điện ảnh.

Ma Ran Đô đóng vai vua Bảo Đại trong phim. Ảnh: ĐPCC.

"Quan điểm của chúng tôi là mọi tác phẩm điện ảnh phải được đánh giá trên cơ sở xem đầy đủ toàn bộ bộ phim. Việc nhận xét hoặc kết luận khi chưa tiếp cận toàn bộ tác phẩm sẽ khó bảo đảm tính khách quan, công bằng đối với nhà làm phim cũng như công chúng.

Việc khai thác các nhân vật, sự kiện hoặc bối cảnh lịch sử làm chất liệu sáng tác là hoạt động bình thường của điện ảnh Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, quyền tự do sáng tạo nghệ thuật luôn phải đi cùng trách nhiệm tôn trọng lịch sử, văn hóa và các giá trị được pháp luật bảo vệ", ông Đặng Trần Cường trao đổi.

Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết đối với những bộ phim sử dụng trực tiếp tên tuổi các nhân vật lịch sử hoặc khai thác các sự kiện lịch sử có ảnh hưởng lớn đến xã hội, Hội đồng thẩm định sẽ xem xét kỹ trên nhiều phương diện, từ nội dung, bối cảnh, cách thể hiện đến tác động xã hội của tác phẩm, bảo đảm việc đánh giá được thực hiện khách quan, toàn diện và đúng quy định của Luật Điện ảnh.

Quyết định cuối cùng về việc phổ biến bộ phim sẽ được đưa ra trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng và các quy định của pháp luật.

Liên quan ý kiến cho rằng bộ phim làm sai lệch lịch sử, Cục Điện ảnh cho rằng chưa có cơ sở để khẳng định điều này bởi tác phẩm chưa hoàn thành và chưa được Hội đồng thẩm định xem xét.

Hoàng hậu cuối cùng do Bảo Nhân, Nam Cito đạo diễn, lấy cảm hứng từ tình sử có thật của Hoàng hậu Nam Phương và vua Bảo Đại.

Nam Phương hoàng hậu do Tăng Thanh Hà hóa thân. Ảnh: ĐPCC.

Theo nhà sản xuất, phim lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật nhưng không hướng đến việc tái hiện toàn bộ cuộc đời Nam Phương hoàng hậu hay các nhân vật lịch sử. Thay vào đó, phim muốn tập trung khai thác những khoảng trống cảm xúc phía sau danh vị, xoáy sâu vào tâm lý của những người cũng biết yêu, biết tổn thương và phải đưa ra những lựa chọn khó khăn trong cuộc đời. Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô đảm nhận vai chính trong Hoàng hậu cuối cùng.