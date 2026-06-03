"Trùm Sò" của Đức Thịnh rời rạp sau gần 5 tuần với doanh thu 17,5 tỷ đồng. Nỗ lực cinetour của vợ chồng đạo diễn vẫn không đủ giúp phim tránh việc thua lỗ.

Trùm sò, bộ phim ra mắt dịp lễ 30/4 của Đức Thịnh, có suất chiếu cuối cùng vào sáng 3/6. Sau gần 5 tuần công chiếu, tác phẩm chính thức rời rạp với tổng doanh thu 17,5 tỷ đồng .

Thực chất, dù vẫn được phân bổ một vài suất chiếu tại các rạp BHD và Beta thời gian gần đây, Trùm sò gần như không còn khả năng kiếm tiền. Với kết quả này, Đức Thịnh, ở vai trò đạo diễn kiêm nhà đầu tư, đối diện nguy cơ lỗ nặng, có thể lên tới hàng chục tỷ đồng. Trước đó, trong buổi phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, anh cho biết phim cần 80 tỷ đồng mới có thể hoàn vốn.

Ngay từ những ngày đầu, trước nguy cơ thua lỗ, vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy đã nỗ lực đưa phim đến gần khán giả hơn. Cả hai tích cực tham gia cinetour tại nhiều tỉnh thành, có những ngày đi tới bảy rạp khác nhau.

Thanh Thúy không chỉ tổ chức cinetour để kích cầu mua vé mà còn livestream trực tiếp tại rạp, kêu gọi khán giả ủng hộ. Đức Thịnh cũng chủ động trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí uy tín về hậu trường và những thành bại của bản thân.

Đức Thịnh đối diện nguy cơ thua lỗ hàng chục tỷ đồng.

Những nỗ lực giải cứu phim của vợ chồng đạo diễn nhận được phản hồi tích cực, nhưng vẫn không đủ để tạo phép màu khi khoảng cách đến điểm hoàn vốn là rất xa.

Trùm Sò, ra mắt dịp lễ 30/4, lấy cảm hứng từ tuồng hài dân gian Ngao sò ốc hến. Phim kể về Trùm Sò - một kẻ giàu có nhưng keo kiệt tại làng Sứa Đỏ, nơi hạn hán triền miên và dân làng lâm vào cảnh nghèo đói. Khi gia tài của Trùm Sò bị chiếm đoạt, gã cùng băng cướp gồm Tôm Hùm, Thị Hến, Cua Dữ và Ốc Đần lên đường tìm lại của cải, mở ra loạt tình huống bi hài.

Dù sở hữu dàn nhân vật quen thuộc với những nét tính cách đặc trưng, Trùm Sò lại bộc lộ nhiều hạn chế trong kịch bản. Cốt truyện đơn giản, diễn biến một chiều, các nhân vật chuyển biến nhanh chóng khiến khán giả khó cảm thông. Các mảng miếng hài có lúc tạo được tiếng cười nhưng đôi khi thiếu duyên, trong khi việc lồng ghép câu thoại, hành động hiện đại vào bối cảnh xưa cũ khá khiên cưỡng, khiến tổng thể mất đi sự liên kết.