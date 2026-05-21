Vanessa Trump thông báo tình trạng bệnh thông qua trang cá nhân. Cô cho biết vừa trải qua một ca phẫu thuật.

Theo People, Vanessa đã thông báo về tình trạng bệnh của cô trong một "cập nhật sức khỏe cá nhân" trên Instagram vào ngày 20/5.

"Gần đây tôi được chẩn đoán mắc ung thư vú. Mặc dù đây không phải là tin mà ai cũng mong muốn, tôi đang hợp tác chặt chẽ với đội ngũ y tế để lên kế hoạch điều trị", Vanessa cho biết.

Vanessa gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật cho cô vào "đầu tuần này".

Vanessa Trump bị ung thư vú. Ảnh: Palmbeach Post.

"Tôi vẫn giữ vững sự tập trung và hy vọng được bao quanh bởi tình yêu thương và sự ủng hộ của gia đình, các con cùng những người thân thiết nhất", cô chia sẻ thêm.

Vanessa tiếp tục: "Cảm ơn lòng tốt và sự ủng hộ của mọi người. Điều đó thực sự có ý nghĩa hơn những gì tôi có thể diễn tả. Tôi mong được tôn trọng sự riêng tư để tập trung vào sức khỏe và quá trình hồi phục của mình".

Dưới phần bình luận, nhiều người thân, đồng nghiệp và bạn bè động viên, mong Vanessa sớm hồi phục.

Thông tin về bệnh tình của Vanessa xuất hiện sau khi bạn trai cô Tiger Woods vừa hoàn thành đợt điều trị 6 tuần ở nước ngoài sau cáo buộc lái xe trong tình trạng say xỉn, gây tai nạn.

Tay golf chuyên nghiệp 50 tuổi đã trở về nhà ở Jupiter, Florida vào ngày 13/5.

"Tiger đã rất nghiêm túc với chuyến đi này và đang tập trung vào việc hồi phục sức khỏe cũng như khép lại chương này trong cuộc đời mình", một nguồn tin ở Jupiter nói với People.

Cả hai công khai mối quan hệ vào tháng 3/2025. Huyền thoại golf khi đó chia sẻ bức ảnh của cả hai và viết: "Tình yêu đang ngập tràn và cuộc sống tốt đẹp hơn khi có em bên cạnh. Chúng ta mong chờ hành trình cùng nhau trên con đường đời". Vanessa cũng có bài đăng trên Instagram Story của cô, cùng ngày.

Chuyện tình cảm Tiger Woods và Vanessa Trump được nhận định ngày càng gắn bó, bền chặt, khi cả hai có nhiều điểm tương đồng trong cách nuôi dạy con cái và niềm đam mê golf.

"Họ là một cặp đôi rất gắn bó, mối quan hệ nghiêm túc, nhưng Tiger vẫn chưa thực sự nhìn lại bản thân để hành xử đúng với tuổi 50", theo nguồn tin của People.