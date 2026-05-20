Ca sĩ Sơn Ngọc Minh vừa bị bắt là ai?

Sơn Ngọc Minh bị Công an TP.HCM bắt vì liên quan ma túy. Trước khi bị khởi tố, nam ca sĩ bất ngờ biến mất trên mạng xã hội nhiều tháng qua.

Ngày 20/5, Công an TP.HCM đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; phối hợp Công an phường xử lý hành chính 3 đối tượng.

Trong số các đối tượng kể trên, có ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh. Cả 2 đối tượng đều bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước khi bị bắt, Sơn Ngọc Minh bất ngờ biến mất trên các nền tảng mạng xã hội nhiều tháng qua. Vào đầu tháng 4, người thân trong gia đình ca sĩ cũng không liên lạc được với anh và có bài đăng trên mạng xã hội.

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Ảnh: Công an cung cấp.

Những năm gần đây, Sơn Ngọc Minh chủ yếu biểu diễn ở một số sân khấu âm nhạc nhỏ.

Sơn Ngọc Minh sinh năm 1990, có xuất phát điểm là thành viên nhóm nhạc V.Music. Nhóm nhạc này được Hồ Ngọc Hà nâng đỡ nhưng hoạt động không hiệu quả. Sau 4 năm cố gắng duy trì, nhóm chính thức tuyên bố tan rã vào đầu năm 2014.

Sau đó, các thành viên trở nên im ắng, ít có hoạt động âm nhạc. Cuối năm 2017, nam ca sĩ công khai giới tính trong một chương trình. Anh cho biết người thân đã sốc khi biết con trai yêu đồng giới. Thậm chí, cựu thành viên nhóm V.Music bộc bạch rằng giới tính chính là vấn đề mà anh khiến mẹ buồn lòng nhất.

"Tôi không quan tâm tới mọi người nghĩ gì về tôi, bởi đây là cuộc sống của tôi và tôi phải sống vì bản thân, gia đình. Tôi chỉ cần biết mình phải làm gì để kiếm tiền phụ giúp gia đình", anh nói.

Cũng trong chương trình này, Sơn Ngọc Minh tâm sự rằng thỉnh thoảng anh đi hát ở sự kiện âm nhạc nhỏ. Thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Nam ca sĩ không dư tiền để gửi về cho mẹ sinh sống ở quê.

Cựu thành viên V.Music từng tiết lộ việc bị ung thư vòm họng, do đó, anh không được phép hát quá nhiều. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế không cho phép nên anh vẫn phải nỗ lực làm việc để kiếm tiền.