Sao nhí đột ngột rút khỏi dự án 'Harry Potter'

Diễn viên nhí Gracie Cochrane - đóng vai Ginny Weasley trong loạt phim "Harry Potter" đột ngột thông báo rút khỏi dự án.

Theo Daily Mail, trong thông báo chính thức, gia đình của Gracie Cochrane chia sẻ: "Vì những lý do ngoài ý muốn, Gracie đã phải đưa ra quyết định khó khăn là rút khỏi vai diễn Ginny Weasley trong series Harry Potter của HBO sau mùa đầu tiên. Khoảng thời gian đồng hành cùng thế giới phù thủy là một trải nghiệm tuyệt vời. Gracie rất biết ơn giám đốc casting Lucy Bevan cùng toàn bộ ê-kíp sản xuất vì những kỷ niệm không bao giờ quên. Gracie rất hào hứng với những cơ hội mới trong tương lai".

Phía đài HBO cũng lập tức lên tiếng ủng hộ quyết định này: "Chúng tôi tôn trọng và ủng hộ quyết định không tiếp tục tham gia mùa sau của Gracie Cochrane cùng gia đình. HBO rất biết ơn những đóng góp của cô bé cho mùa một và xin chúc Gracie cùng gia đình những điều tốt đẹp nhất".

Gracie rút khỏi series Harry Potter. Ảnh: IGNV.

Việc Gracie rút lui ở thời điểm này được đánh giá là chưa gây ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến dự án. Trong cuốn sách đầu tiên của nhà văn J.K. Rowling, nhân vật Ginny Weasley chỉ là một vai phụ mờ nhạt. Cô bé chỉ xuất hiện ngắn ngủi cùng mẹ (Molly Weasley) tại nhà ga Ngã Tư Vua để tiễn các anh trai lên tàu tới trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, sau đó xuất hiện lại vào cuối học kỳ.

Tuy nhiên, áp lực tuyển diễn viên thay thế của HBO vẫn rất nặng nề, bởi sang đến phần hai, Ginny sẽ trở thành nhân vật trung tâm, nắm giữ vai trò then chốt khi là người trực tiếp mở ra căn phòng bí ẩn trong trường học.

Giám đốc điều hành sản xuất Francesca Gardiner xác nhận quá trình sản xuất mùa hai sẽ chính thức bấm máy vào "mùa thu năm nay". Để đảm bảo tiến độ, biên kịch Jon Brown đã được thăng chức lên vị trí đồng điều hành bên cạnh Gardiner. Bộ đôi này từng hợp tác rất ăn ý trong series đoạt giải Emmy Succession trước khi cùng viết kịch bản cho phần Hòn đá Phù thủy.

"Để hoàn thành mùa một trước Giáng sinh và kịp bấm máy mùa hai vào mùa thu này, việc có thêm một người đồng điều hành là chìa khóa giúp chúng tôi giữ vững tiến độ. Tôi luôn ngưỡng mộ tài năng biên kịch của Jon. Anh ấy là một cộng sự tuyệt vời và đài HBO thật may mắn khi có được anh ấy", bà Gardiner cho biết.

Chia sẻ về vai trò mới, biên kịch Jon Brown hào hứng: "Được viết kịch bản cho Hòn đá Phù thủy là một niềm vui lớn. Tôi muốn cảm ơn Francesca và HBO đã tin tưởng giao cho tôi tiếp tục hành trình kỳ diệu này. Có vẻ như chúng ta không bao giờ là quá già để nhận được thư nhập học từ Hogwarts".

Series truyền hình Harry Potter của HBO hiện là một trong những dự án được kỳ vọng nhất thập kỷ. Bộ ba nhân vật huyền thoại Harry Potter, Ron Weasley và Hermione Granger sẽ do các diễn viên nhí Dominic McLaughlin, Alastair Stout và Arabella Stanton thủ vai. Bên cạnh đó, phim còn quy tụ dàn sao kỳ cựu gồm John Lithgow (vai Hiệu trưởng Albus Dumbledore), Nick Frost (Rubeus Hagrid) và Paapa Essiedu (Giáo sư Severus Snape).