Thiếu gia tập đoàn Singha bị đuổi sau vụ em trai tố xâm hại nhiều năm

Pi Scott bị đuổi khỏi công ty sau cáo buộc xâm hại em trai suốt nhiều năm. Vụ việc đang gây chấn động dư luận Thái Lan những ngày qua.

Theo Thairath, ông Bhurit Bhirombhakdee, Tổng giám đốc Tập đoàn Bhirombhakdi - thương hiệu sở hữu hãng bia Singha, đã đưa ra thông báo chính thức sau vụ bê bối gây chấn động dư luận những ngày qua.

Trong văn bản gửi tới truyền thông, người đứng đầu Bhirombhakdi cho biết đã nắm được toàn bộ vụ việc và khẳng định không ủng hộ bất kỳ hình thức bạo lực gia đình nào, bao gồm bạo lực thể xác, ngôn từ, hành vi đe dọa hay bất kỳ hành động xâm phạm đến quyền, nhân phẩm của người khác.

Vụ việc thiếu gia Psi Scott đăng đàn tố anh trai ruột xâm hại suốt nhiều năm gây chấn động dư luận Thái Lan những ngày qua. Ảnh: X.

"Chúng tôi xin gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất tới Psi Scott trước những ảnh hưởng tiêu cực từ vụ việc này đối với bản thân ông, gia đình cũng như toàn xã hội. Tập đoàn thấu hiểu những lo ngại và bất bình từ công chúng, đồng thời gửi lời thăm hỏi chân thành đến những người bị ảnh hưởng. Chúng tôi xin thông báo ông Pi Scott - người đang bị cáo buộc trong vụ việc trên - đã chính thức rời khỏi mọi chức vụ tại tập đoàn. Bhirombhakdi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ sự thật, đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh và không có ngoại lệ cho bất kỳ ai", theo thông báo từ phía tập đoàn.

Cùng ngày, CEO Bhurit Bhirombhakdee cũng công khai bức thư xin từ chức được gửi từ ông Pi Scott. Trong thư, Pi Scott bày tỏ sự hối tiếc về những ồn ào đã qua.

"Trước những thông tin xuất hiện trên truyền thông, tôi cảm thấy vô cùng ái ngại và muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tập thể tập đoàn Bhirombhakdi cũng như các thành viên trong gia đình vì những ảnh hưởng không đáng có này. Để đảm bảo tính khách quan cho các bên, tôi xin tự nguyện dừng mọi công tác tại tập đoàn và các công ty thành viên cho đến khi vụ việc được cơ quan chức năng làm rõ", Pi Scott cho biết.

Vài ngày trước, Psi Scott xuất hiện trong một chương trình của đài Channel 3. Khi được hỏi về video thanh minh trước đó của Pi, anh chia sẻ: "Tôi quá chán ghét việc phải nhìn thấy bản mặt của kẻ đã xâm hại mình rồi".

Psi cũng phản bác việc anh trai gọi mọi chuyện xảy ra trong quá khứ là trò đùa giữa hai anh em. "Cưỡng hiếp người khác thì không bao giờ là trò đùa cả", Psi nhấn mạnh. Anh cho biết bản thân còn nhiều bằng chứng khác chưa tung ra.

Thiếu gia Singha cũng cho rằng việc anh trai cố tình lèo lái vụ việc sang tranh chấp đất đai là điều “bẩn thỉu”, bởi bản chất câu chuyện anh lên tiếng nằm ở việc đi tìm công lý chứ không phải giành giật tài sản.

Anh đồng thời tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng để đưa anh trai ra trước pháp luật. “Tôi chỉ có một cuộc đời. Tôi sẽ không để bất cứ ai, dù họ có bao nhiêu tiền hay quyền lực, cản trở những gì tôi phải làm. Tôi chỉ biết rằng một ngày nào đó mọi chuyện phải kết thúc, và nó phải kết thúc ngay lập tức. Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian", Psi cho hay.