David Beckham và con trai chia phe sau chiến thắng của Arsenal

Sau 22 năm đợi chờ, Arsenal đã chính thức trở thành tân vương Ngoại hạng Anh. Ngay trong đêm lịch sử, Romeo Beckham lập tức gọi FaceTime để "trêu chọc" cha.

Theo Daily Mail, sau 3 mùa giải liên tiếp ngậm ngùi về nhì, Arsenal đã chính thức chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn hai thập kỷ. Hàng nghìn cổ động viên Pháo thủ đã đổ ra các con phố ở phía bắc London để ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên của CLB sau 22 năm.

Trên mạng xã hội, hàng loạt ngôi sao nổi tiếng đồng loạt đăng tải bài viết chúc mừng Arsenal, trong đó có Romeo Beckham. Anh chàng là người hâm mộ lâu năm của Arsenal, dù có cha là một trong những biểu tượng của Manchester United.

Romeo Beckham ăn mừng sau chiến thắng lịch sử của Arsenal. Ảnh: IGNV.

Romeo Beckham đã gọi FaceTime xuyên đêm cho cha để tận hưởng niềm vui. Cựu tiền đạo tuyển Anh sau đó chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc gọi lên Instagram cá nhân cùng dòng trạng thái: "Khoảnh khắc Arsenal trở thành nhà vô địch và con trai gọi điện chỉ để nhắc nhở tôi về điều đó".

Ngoài Romeo Beckham, minh tinh Lily James và nữ diễn viên Marvel Gemma Chan cũng chia sẻ những khoảnh khắc rạng rỡ tại thánh địa Emirates - nơi Arsenal vừa đánh bại Burnley với tỷ số 1-0. Gemma Chan hào hứng viết: "Trận đấu sân nhà cuối cùng của mùa giải. Bắc London mãi đỉnh".

Trong khi đó, nữ MC nổi tiếng Stacey Solomon đăng tải khoảnh khắc hài hước tại nhà riêng khi các con cô liên tục reo hò khẩu hiệu truyền thống của CLB.

Arsenal đã chính thức chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn hai thập kỷ. Ảnh: Reuters.

Chức vô địch của Arsenal đã đập tan mọi lời chế giễu về danh xưng "kẻ về nhì vĩ đại" bám lấy thầy trò Mikel Arteta suốt 3 mùa giải qua. Đây cũng là danh hiệu lớn đầu tiên của chiến lược gia người Tây Ban Nha kể từ chiếc cúp FA Cup năm 2020. Lần cuối cùng Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh đã từ năm 2004, thời điểm thế hệ vàng của Thierry Henry lập kỷ lục bất bại cả mùa giải.

Arsenal sẽ chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh sau trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân khách gặp Crystal Palace vào Chủ nhật tuần này. Hiện tại, tấm vé vào sân đang trở thành "vàng ròng" được các cổ động viên ráo riết săn lùng.

Niềm vui của Pháo thủ có thể sẽ còn trọn vẹn hơn nữa khi vào tuần tới, họ sẽ bước vào trận chung kết Champions League gặp Paris Saint-Germain với cơ hội hoàn tất cú đúp danh hiệu lịch sử.