Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

David Beckham và con trai chia phe sau chiến thắng của Arsenal

  • Thứ tư, 20/5/2026 10:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau 22 năm đợi chờ, Arsenal đã chính thức trở thành tân vương Ngoại hạng Anh. Ngay trong đêm lịch sử, Romeo Beckham lập tức gọi FaceTime để "trêu chọc" cha.

Theo Daily Mail, sau 3 mùa giải liên tiếp ngậm ngùi về nhì, Arsenal đã chính thức chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn hai thập kỷ. Hàng nghìn cổ động viên Pháo thủ đã đổ ra các con phố ở phía bắc London để ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên của CLB sau 22 năm.

Trên mạng xã hội, hàng loạt ngôi sao nổi tiếng đồng loạt đăng tải bài viết chúc mừng Arsenal, trong đó có Romeo Beckham. Anh chàng là người hâm mộ lâu năm của Arsenal, dù có cha là một trong những biểu tượng của Manchester United.

Arsenal anh 1Arsenal anh 2

Romeo Beckham ăn mừng sau chiến thắng lịch sử của Arsenal. Ảnh: IGNV.

Romeo Beckham đã gọi FaceTime xuyên đêm cho cha để tận hưởng niềm vui. Cựu tiền đạo tuyển Anh sau đó chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc gọi lên Instagram cá nhân cùng dòng trạng thái: "Khoảnh khắc Arsenal trở thành nhà vô địch và con trai gọi điện chỉ để nhắc nhở tôi về điều đó".

Ngoài Romeo Beckham, minh tinh Lily James và nữ diễn viên Marvel Gemma Chan cũng chia sẻ những khoảnh khắc rạng rỡ tại thánh địa Emirates - nơi Arsenal vừa đánh bại Burnley với tỷ số 1-0. Gemma Chan hào hứng viết: "Trận đấu sân nhà cuối cùng của mùa giải. Bắc London mãi đỉnh".

Trong khi đó, nữ MC nổi tiếng Stacey Solomon đăng tải khoảnh khắc hài hước tại nhà riêng khi các con cô liên tục reo hò khẩu hiệu truyền thống của CLB.

Arsenal anh 3

Arsenal đã chính thức chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn hai thập kỷ. Ảnh: Reuters.

Chức vô địch của Arsenal đã đập tan mọi lời chế giễu về danh xưng "kẻ về nhì vĩ đại" bám lấy thầy trò Mikel Arteta suốt 3 mùa giải qua. Đây cũng là danh hiệu lớn đầu tiên của chiến lược gia người Tây Ban Nha kể từ chiếc cúp FA Cup năm 2020. Lần cuối cùng Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh đã từ năm 2004, thời điểm thế hệ vàng của Thierry Henry lập kỷ lục bất bại cả mùa giải.

Arsenal sẽ chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh sau trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân khách gặp Crystal Palace vào Chủ nhật tuần này. Hiện tại, tấm vé vào sân đang trở thành "vàng ròng" được các cổ động viên ráo riết săn lùng.

Niềm vui của Pháo thủ có thể sẽ còn trọn vẹn hơn nữa khi vào tuần tới, họ sẽ bước vào trận chung kết Champions League gặp Paris Saint-Germain với cơ hội hoàn tất cú đúp danh hiệu lịch sử.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.

Thiếu gia tập đoàn Singha bị đuổi sau vụ em trai tố xâm hại nhiều năm

Pi Scott bị đuổi khỏi công ty sau cáo buộc xâm hại em trai suốt nhiều năm. Vụ việc đang gây chấn động dư luận Thái Lan những ngày qua.

2 giờ trước

An Nhi

Arsenal David Beckham David Beckham Arsenal

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Thuy Diem mang thai hinh anh

Thúy Diễm mang thai

09:51 19/5/2026 09:51 19/5/2026

0

Nữ diễn viên thông báo tin vui vào sáng 19/5. Thúy Diễm và Lương Thế Thành sắp đón con thứ hai sau 10 năm kết hôn.

Song Hye Kyo goi cam hinh anh

Song Hye Kyo gợi cảm

24 giờ trước 12:01 19/5/2026

0

Minh tinh Hàn Quốc chia sẻ về cuộc sống hiện tại, sự nghiệp diễn xuất trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên Vogue China.

Hinh anh moi nhat cua Pax Thien hinh anh

Hình ảnh mới nhất của Pax Thiên

10:17 19/5/2026 10:17 19/5/2026

0

Con trai nuôi của Angelina Jolie đồng hành cùng mẹ và các em tại trường Cao đẳng Spelman, thành phố Atlanta, Mỹ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý