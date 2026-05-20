Trang cá nhân của Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị tấn công

Dân mạng "tràn" vào trang cá nhân của Long Nhật, Sơn Ngọc Minh để lại nhiều bình luận tiêu cực sau thông tin hai ca sĩ bị khởi tố, bắt tạm giam.

Showbiz Việt một lần nữa chấn động với thông tin Long Nhật, Sơn Ngọc Minh cùng lúc bị bắt vì ma túy. Cả hai ca sĩ bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Sau thông tin nói trên, dân mạng "tràn" vào trang cá nhân của hai ca sĩ và để lại nhiều bình luận tiêu cực. Dưới bài đăng gần nhất của Long Nhật vào ngày 23/3, công chúng còn chia sẻ hình ảnh khi anh khi làm việc với cơ quan chức năng kèm với những bình luận tấn công.

Long Nhật và Sơn Ngọc Minh trước khi vướng vào ma túy. Ảnh: FBNV.

Tương tự, trang cá nhân của Sơn Ngọc Minh cũng bị dân mạng chỉ trích, tấn công. Hai trang cá nhân của các nghệ sĩ đều chưa khóa bình luận.

Ca sĩ Long Nhật sinh năm 1967 tại TP Huế. Anh được biết đến với nhiều ca khúc dân ca, trữ tình. Tên tuổi anh gắn liền với những bài hát, có thể kể đến như Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Chung vầng trăng đợi, Ở hai đầu nỗi nhớ, Nhớ nhau hoài, Lời người ra đi, Hai chuyến tàu đêm, Em yêu anh như yêu câu ví dặm, Ai ra xứ Huế, Gió về miền xuôi...

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh sinh năm 1990, có xuất phát điểm là thành viên nhóm nhạc V.Music. Nhóm nhạc này được Hồ Ngọc Hà nâng đỡ nhưng hoạt động không hiệu quả. Sau 4 năm cố gắng duy trì, nhóm chính thức tuyên bố tan rã vào đầu năm 2014.

Anh ít hoạt động nghệ thuật những năm gần đây. Trong một chương trình, ca sĩ tâm sự rằng thỉnh thoảng anh đi hát ở sự kiện âm nhạc nhỏ. Thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Nam ca sĩ không dư tiền để gửi về cho mẹ sinh sống ở quê.

Cựu thành viên V.Music từng tiết lộ việc bị ung thư vòm họng, do đó, anh không được phép hát quá nhiều. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế không cho phép nên anh vẫn phải nỗ lực làm việc để kiếm tiền.