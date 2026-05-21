Pháo hiện tại

Ngày 21/5, Pháo gây chú ý khi được công bố là thí sinh của Miss Grand Vietnam - Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam. Theo đó, người đẹp được giới thiệu là á quân chương trình King Of Rap, sở hữu bản hit 2 phút hơn đạt hàng trăm triệu lượt xem, lượt nghe trên các nền tảng.
Chia sẻ về lý do ghi danh tại cuộc thi nhan sắc, diễn viên Thỏ ơi cho biết cô từng có khoảng thời gian tự ti về ngoại hình và cả những giới hạn của bản thân. Thay vì để những điều đó cản bước, Pháo chọn cách không ngừng thay đổi, học hỏi và phát triển chính mình để chứng minh khả năng bằng công việc lẫn kết quả thực tế.
Thông tin Pháo tham gia Miss Grand Vietnam thu hút sự quan tâm, đặc biệt là cộng đồng yêu sắc đẹp. Nhiều dân mạng bày tỏ bất ngờ khi nữ ca sĩ thử sức ở một lĩnh vực mới. Cô được nhận xét có cá tính mạnh, khả năng làm chủ sân khấu tốt. Kỹ năng rap, hát cũng là một lợi thế của người đẹp gốc Tuyên Quang.
Ở tuổi 23, Pháo hiện là một trong những ngôi sao trẻ triển vọng của showbiz Việt. Cô hiện diện ở cả các sân khấu âm nhạc, diễn xuất, truyền hình thực tế và tới nay là đấu trường sắc đẹp. Pháo thu hút lượng người hâm mộ không nhỏ. Tài khoản mạng xã hội của cô hiện có hàng trăm nghìn lượt theo dõi.
Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, công việc và kết nối với người hâm mộ. Ca sĩ sinh năm 2003 theo đuổi gu ăn mặc cá tính, gợi cảm với những thiết kế ôm sát, cắt xẻ tôn đường cong cơ thể.
Váy cúp ngực là một trong những lựa chọn hàng đầu trong tủ đồ của nữ ca sĩ. Đôi khi, Pháo cũng thay đổi phong cách với những thiết kế mềm mại, nữ tính. Thời gian qua, Pháo trung thành với kiểu tóc ngắn cá tính. Cô từng chia sẻ về việc cạo đầu, hiến tóc ở tuổi 21.
Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003. Cô bén duyên với rap từ năm 2018, sau đó được biết đến rộng rãi sau show King of rap. Người đẹp hoạt động sôi nổi, có một số bản hit như Sợ quá cơ, Hai phút hơn...
Ngoài âm nhạc, Pháo còn lấn sân điện ảnh khi tham gia phim Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành. Tác phẩm gây sốt mùa Tết 2026, hiện xếp vị trí thứ 5 trong danh sách phim Việt ăn khách nhất (450 tỷ đồng). Bên cạnh đó, giọng ca Hai phút hơn còn tham gia một số show truyền hình như Sao nhập ngũ, Em xinh say hi...
