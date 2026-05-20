Cuộc sống của Long Nhật trước khi bị bắt

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm ma tuý quy mô lớn trên địa bàn. Kết quả điều tra bước đầu đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng. Ca sĩ Long Nhật (tên thật Đinh Long Nhật) cũng nằm trong nhóm đối tượng bị bắt giữ.
Thông tin trên khiến showbiz Việt xôn xao. Ngay lập tức, cộng đồng mạng tràn vào các nền tảng mạng xã hội của nam ca sĩ để lại nhiều bình luận trái chiều hoặc chia sẻ hình ảnh khi anh bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Long Nhật sinh năm 1967 tại Huế, được biết đến là một giọng hát chuyên dòng nhạc trữ tình, bolero và nhạc quê hương. Anh nổi lên từ thập niên 1990 khi tham gia Đoàn ca nhạc Hải Đăng. Với chất giọng ngọt ngào, mang đậm âm hưởng Huế, nam ca sĩ tìm được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả yêu dòng nhạc trữ tình, quê hương.
Hoạt động nghệ thuật suốt hơn 3 thập kỷ, tên tuổi Long Nhật gắn liền với những bài hát như Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Chung vầng trăng đợi, Ở hai đầu nỗi nhớ, Nhớ nhau hoài, Lời người ra đi, Hai chuyến tàu đêm, Em yêu anh như yêu câu ví dặm, Ai ra xứ Huế hay Gió về miền xuôi...
Sau khi chuyển vào TP.HCM sinh sống, Long Nhật ngoài ca hát còn thử sức làm MC, tham gia một số show truyền hình liên quan tới âm nhạc hay giám khảo của một số cuộc thi về bolero. Anh xây dựng hình ảnh là một nghệ sĩ thân thiện, phong cách thời trang diêm dúa. Long Nhật từng ngồi ghế nóng tại chương trình Dạ khúc xưa và nay 2023 (mùa 3) và có hơn 5 năm gắn bó với Giọng ca vàng bolero Việt Nam.
Vào tháng 5/2025, Long Nhật rời khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng giám khảo của cả hai cuộc thi Giọng ca vàng bolero Việt Nam và Tình ca quê hương Việt Nam do Trung tâm Giọng ca vàng Việt Nam tổ chức. Khi ấy, ca sĩ cho biết sức khỏe không đảm bảo để tham gia hai chương trình.
Sau nhiều năm làm nghề, Long Nhật tích lũy được khối tài sản không nhỏ. Trong một video được chia sẻ trước đây, ca sĩ từng giới thiệu về căn nhà bề thế của mình tại TP.HCM. Ngoài ra, giọng ca Ai ra xứ Huế còn sở hữu một căn biệt thự rộng hơn 500 m2 tại Huế.
Long Nhật trước đó được biết đến là nghệ sĩ thẳng tính, thích chia sẻ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội. Ca sĩ cũng nhiều lần vướng ồn ào vì những phát ngôn gây sốc hay chuyện đời tư, tình cảm... Cuộc hôn nhân của Long Nhật cũng từng trở thành đề tài bàn tán của dân mạng. Ca sĩ và bà xã quê Hải Phòng nhiều lần vướng tin rạn nứt. Song trên truyền thông, Long Nhật vẫn thường xuyên dành lời “có cánh” khi nói về nửa kia. Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ca sĩ Long Nhật biến mất trên mạng xã hội. Bài đăng cuối cùng của anh là vào ngày 23/3.
