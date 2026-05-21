Phản ứng của bạn gái người mẫu khi Neymar dự World Cup

Người mẫu Bruna Biancardi đăng tải bài viết dài, xúc động khi Neymar góp mặt trong danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Theo Hola!, Neymar chính thức trở lại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau nhiều tháng gây lo lắng về cả thể lực lẫn phong độ, chân sút đã được HLV trưởng Carlo Ancelotti điền tên vào đội hình 26 cầu thủ cuối cùng của Brazil tham dự World Cup 2026.

Sau khi bạn trai đón nhận tin vui, Bruna Biancardi đăng tải bức ảnh cặp đôi đứng bên nhau dưới nền trời rực sáng ánh pháo hoa và khói. Người mẫu chia sẻ: "Em đã ở bên và cùng anh đi qua những ngày tháng tăm tối nhất. Đã có những khoảnh khắc mà việc buông xuôi, từ bỏ dường như là lựa chọn dễ dàng nhất, nhưng anh vẫn chọn tiếp tục bước về phía trước".

Bruna Biancardi xúc động khi bạn trai trở lại World Cup 2026. Ảnh: IGNV.

Bruna Biancardi cũng thừa nhận cô từng sống trong sợ hãi trước làn sóng chỉ trích độc hại hướng về phía bạn trai. Nhiều thời điểm, người mẫu lo lắng sức khỏe tinh thần, tâm lý của Neymar bị ảnh hưởng.

"Thật xúc động khi chứng kiến anh được công nhận. Giờ đây, một chương mới bắt đầu, có lẽ là chương mà anh đã chờ đợi nhất. Sự trở lại này không phải nhờ may mắn. Đó là kết quả từ sự tận hiến, đức tin, lòng can đảm và tình yêu thuần khiết anh dành cho bóng đá. Tỏa sáng nhé, tình yêu của em", cô nhắn nhủ bạn trai.

Việc có tên trong danh sách tham dự World Cup 2026 đánh dấu màn tái xuất ấn tượng trong sự nghiệp của Neymar. Tháng 10/2023, tiền đạo bị rách dây chằng chéo trước và chấn thương sụn chêm khi khoác áo đội tuyển Brazil.

Chấn thương đã khiến anh phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài và làm dấy lên nhiều nghi ngờ về việc liệu anh có thể trở lại World Cup 2026 hay không.

Trong thời gian hồi phục, Neymar cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích xung quanh phong độ và loạt tranh cãi ngoài sân cỏ, bao gồm cả cáo buộc gian lận và chia tay bạn gái.

Neymar và Bruna Biancardi yêu nhau năm 2021. Sau một lần đường ai nấy đi, họ quay về bên nhau vào tháng 10/2022. Trong showbiz, Biancardi được biết đến với vai trò người mẫu, nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Thời trang tại ĐH Anhembi Morumbi, cô làm giám đốc tiếp thị của thương hiệu thời trang Long Island trong 8 năm song song với công việc người mẫu.