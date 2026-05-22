Saka Trương Tuyền sinh con

Nữ ca sĩ sinh con gái vào ngày 22/5. Hiện Saka Trương Tuyền nghỉ ngơi và hồi phục tại bệnh viện ở TP.HCM.

Ngày 22/5, Saka Trương Tuyền thông báo tin vui thông qua trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết đã sinh bé gái nặng 2,8 kg vào sáng cùng ngày tại bệnh viện ở TP.HCM. Cô bé được đặt tên ở nhà là Kem. Hiện Saka Trương Tuyền nghỉ ngơi và hồi phục tại bệnh viện.

Ca sĩ Hồ Việt Trung cũng xúc động khi đón con gái. Anh chia sẻ khoảnh khắc nắm tay đầu tiên với bé Kem. Ca sĩ cho biết sức khỏe của Saka Trương Tuyền và con gái đều khỏe mạnh, ổn định. Hồ Việt Trung đồng hành với bạn gái trong thời gian lâm bồn.

Hai ca sĩ chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng tới gia đình nhỏ.

Saka Trương Tuyền và Hồ Việt Trung thông báo tin vui vào hồi tháng 3. "Cuối cùng ước mơ của mẹ cũng thành sự thật, chào mừng con đến với thế giới này. Ba mẹ yêu con nhiều lắm", nữ ca sĩ chia sẻ.

Hai ca sĩ gắn bó đã được một thời gian dài. Họ đồng hành cùng nhau trong nhiều chuyến đi diễn, ra mắt MV chung.

Saka Trương Tuyền sinh năm 1990. Hồ Việt Trung sinh năm 1983 tại TP.HCM, được biết đến sau khi giành giải á quân cuộc thi Hãy nghe tôi hát 2017. Sau đó, nam ca sĩ phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc như Anh nguyện chết vì em, Nhốt em vào tim, Nô lệ tình yêu, Anh có làm gì đâu, phim ca nhạc Giải cứu tiểu thư, album Một đời ta mãi say...

Hồ Việt Trung từng có cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với Mi Vân. Hai người có một con chung là bé Xí Muội. Họ chia tay năm 2018. Từ đó, Hồ Việt Trung một mình nuôi con.