Tiger Woods ở đâu khi Vanessa Trump mắc ung thư

Nguồn tin thân cận tiết lộ Tiger Woods sát cánh bên Vanessa Trump khi cô bị ung thư vú.

Theo Page Six, người mẫu Vanessa Trump thông báo cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Trong giai đoạn khó khăn, cô đang nhận được sự đồng hành và chỗ dựa tinh thần lớn từ bạn trai - huyền thoại golf thế giới Tiger Woods.

Một nguồn tin độc quyền chia sẻ: "Tiger luôn ở bên cạnh ủng hộ và tập trung vào Vanessa. Anh ấy thực sự tự hào về sự lạc quan và cách cô ấy đối diện với bạo bệnh. Vanessa rất mạnh mẽ và Tiger tin rằng cô ấy sẽ ổn. Hiện tại, anh ấy đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ bạn gái".

Tiger Woods sát cánh khi Vanessa Trump mắc ung thư. Ảnh: IGNV.

Trước đó, cựu người mẫu 48 tuổi đã chia sẻ thông tin này trong một bài viết trên Instagram cá nhân. Cô cho biết bản thân vừa trải qua một ca phẫu thuật vào đầu tuần.

"Tôi vừa nhận kết quả chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Dù đây là tin tức không ai mong muốn, tôi đang phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y tế để lên phác đồ điều trị", Vanessa viết. Cô cũng khẳng định bản thân đang cố gắng giữ sự "tập trung và hy vọng" nhờ vào sự chăm sóc, động viên từ gia đình, các con và những người thân yêu, đồng thời mong muốn có được sự riêng tư trong quá trình hồi phục.

Ngay sau bài đăng, nhiều thành viên trong gia đình Trump đã để lại lời chúc bình an. Ivanka Trump, em dâu cũ của cô, bình luận: "Cầu nguyện cho chị luôn mạnh mẽ và sớm bình phục. Yêu chị".

Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Vanessa Trump và Tiger Woods (50 tuổi) cùng xuất hiện tại lễ tốt nghiệp trung học của Kai Trump (19 tuổi) - con gái riêng của Vanessa - tại Palm Beach Gardens, Florida. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ vô cùng khăng khít bất chấp những sóng gió liên quan đến đời tư của nam vận động viên hồi đầu năm nay.

Trước đó, vào cuối tháng 3, Tiger Woods từng bị bắt giữ vì nghi ngờ lái xe dưới tác động của chất kích thích (DUI) sau một vụ tai nạn lật xe tại Florida. Dù vượt qua bài kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, anh đã từ chối xét nghiệm nước tiểu. Tiger Woods sau đó phải trải qua chương trình điều trị nội trú kéo dài 6 tuần tại Thụy Sĩ.

Bất chấp những ồn ào của bạn trai, các nguồn tin cho biết cặp đôi "vẫn rất mặn nồng" và hạnh phúc khi tái ngộ. Tiger Woods và Vanessa Trump công khai hẹn hò vào tháng 3/2025. Thời điểm đó, huyền thoại golf từng hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân: "Tình yêu đang ngập tràn và cuộc sống tuyệt vời hơn khi có em bên cạnh. Chúng tôi mong chờ hành trình tương lai cùng nhau".