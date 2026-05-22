Pax Thiên và 5 người con của Angelina Jolie thay đổi ra sao

Trong một bài phỏng vấn trên Vouge, Angelina Jolie chia sẻ chính 6 người con đã "cứu rỗi" cô. "Khi 26 tuổi, tôi đã trở thành mẹ. Từ đó, toàn bộ cuộc sống của tôi đã thay đổi. Các con đã dạy tôi sống khác đi. Tôi nghĩ gần đây, mình đã có thể suy sụp theo một cách tăm tối hơn nhiều nếu tôi không muốn sống vì các con", minh tinh chia sẻ. Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho 6 người con gồm Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox và Vivienne. Trong đó, Jolie nhận nuôi Maddox từ Campuchia năm 2002, sau đó là Zahara năm 2005. Brad Pitt nhận nuôi hợp pháp cả hai vào tháng 12/2005. Pax được Jolie nhận nuôi từ Việt Nam năm 2007, Brad Pitt nhận nuôi sau đó một năm. Ảnh: WireImage.
Trong số 6 người con của Angelina Jolie, Pax Thiên là chàng trai thay đổi nhiều nhất. Anh chàng được cho là ngày càng nổi loạn. Chỉ trong một thời gian không lâu, Pax Thiên liên tiếp gặp tai nạn giao thông. Thậm chí, vào cuối năm 2024, Pax Thiên phải nhập viện cấp cứu sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở Los Angeles (Mỹ). Pax Thiên sau đó mất thời gian khá dài để tập vật lý trị liệu và lấy lại sức khỏe. Không lâu sau đó, Pax Thiên tiếp tục gây lo lắng khi loạt hình ảnh, clip ghi lại cảnh anh uống rượu say, loạng choạng bước ra từ khách sạn Chateau Marmont, Los Angeles được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông và mạng xã hội. Ảnh: Backgrid.
Zahara vừa tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý trường Cao đẳng Spelman. Cô ngày càng trưởng thành và nữ tính. Zahara dành những tình cảm đặc biệt cho người mẹ nổi tiếng. Trong một sự kiện, cô chia sẻ: Tôi được nhận nuôi khi mới 6 tháng tuổi và được sống cùng những người anh chị em đặc biệt và yêu thương nhất, với một người mẹ đã nuôi dạy chúng tôi về giá trị của việc giúp đỡ người khác, lòng tốt, luôn nỗ lực để trưởng thành. Những giá trị này nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong một thế giới mà lòng tốt bị xem nhẹ và việc giúp đỡ người khác phải trả giá, tôi rất biết ơn vì đã có một hình mẫu để cho mình thấy thế nào là một người tốt". Ảnh: WireImage.
Angelina Jolie dành nhiều lời khen cho Maddox. Cô nói con trai "thông minh, chăm chỉ và hài hước". Khi Maddox lớn lên, cậu càng ngày càng quan tâm đến hoạt động thiện nguyện, nhân đạo và sự nghiệp làm phim của Jolie. Năm 15 tuổi, Maddox đã giữ vai trò sản xuất, điều hành cho bộ phim First They Killed My Father của mẹ. Maddox từng theo học tại Đại học Yonsei của Hàn Quốc, chuyên ngành Hóa sinh. Trong một lần xuất hiện trên chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vào tháng 12/2024, Jolie tiết lộ rằng Maddox đã nối gót mẹ và học lái máy bay. Cô nói: "Tôi là một phi công và con trai tôi, Maddox, cũng đang được đào tạo để trở thành phi công". Ảnh: WireImage.
Shiloh Jolie là người thừa hưởng vẻ ngoài và tính cách rõ nét nhất từ Angelina Jolie. Từ bé, cô đã bộc lộ năng khiếu về hát và nhảy. Ở tuổi 19, Shiloh Jolie ngày càng trưởng thành và cá tính. Vào tháng 6/2025, ái nữ của Angelina Jolie là biên đạo múa dưới nghệ danh mới Shi Jolie. Gần đây, cô gây bất ngờ khi góp mặt trong MV mới What’s a Girl to Do của ca sĩ K-pop Dayoung. Ảnh: Starship Entertainment.
Knox Jolie Pitt, cậu con út của Angelina Jolie và Brad Pitt luôn được giới truyền thông săn đón từ khi còn nhỏ. Cậu hiện 17 tuổi, sở hữu chiều cao nổi bật. Năm 2016, Knox đảm nhận một vai nhỏ trong Kung Fu Panda 3, có Angelina Jolie đóng chính. Dẫu vậy, nữ diễn viên cho biết con không hứng thú với diễn xuất. Vào năm 2019, Knox và các anh chị em được bắt gặp đang thể hiện khả năng kinh doanh khi bán bánh thưởng hữu cơ tự làm cho chó tại một công viên ở Los Angeles. Ảnh: WireImage.
Vivienne Marcheline là em gái song sinh khác trứng của Knox. Trái ngược tính cách điềm đạm, ít nói của Knox, Vivienne được khen lanh lợi, hoạt bát, dạn dĩ trước ống kính từ nhỏ. Trong gia đình, bên cạnh Zahara, Vivienne là đứa con thân với mẹ nhất. Hồi năm 2014, cô bé xuất hiện trong Maleficent (2014), đóng công chúa Aurora lúc nhỏ. Hiện tại, Vivienne đam mê kịch nghệ. Tháng 6/2024, Vivienne và Jolie tham dự lễ trao giải Tony , nơi vở nhạc kịch The Outsiders giành được bốn giải thưởng, bao gồm giải nhạc kịch xuất sắc nhất và đạo diễn nhạc kịch xuất sắc nhất. Theo People, khi không bận rộn với sân khấu Broadway, Vivienne tập trung vào việc học và chăm sóc những chú thỏ cưng của cô. Ảnh: WireImage.
