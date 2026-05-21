Tranh chấp ca khúc hơn 300 triệu view của Phan Đinh Tùng

Nam ca sĩ cho biết nhiều năm qua, anh và một số cá nhân, tổ chức đang tồn tại tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với "Khúc hát mừng sinh nhật".

Sáng 21/5, Phan Đinh Tùng thông báo về việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với những tác phẩm âm nhạc đã gắn bó với tên tuổi, sự nghiệp của anh trong nhiều năm qua.

Cụ thể, theo nam ca sĩ, anh và một số cá nhân, tổ chức đang tồn tại tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với ca khúc Khúc hát mừng sinh nhật cùng 5 album gồm: Hạt Nhân, Tùng Chung, Tùng Thuận, Tùng Phong và Tùng Teen.

Phan Đinh Tùng được biết đến với bản hit Khúc hát mừng sinh nhật. Ảnh: FBNV.

"Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ hiện có và theo quan điểm pháp lý, vụ việc đang tồn tại sự khác biệt trong việc xác lập, khai thác và quản lý quyền sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm nêu trên. Các vấn đề này đã dẫn đến việc phát sinh tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu, quyền khai thác thương mại và quyền phân chia doanh thu trên nhiều nền tảng nhạc số quốc tế trong suốt một thời gian dài. Đặc biệt, doanh thu quảng cáo phát sinh từ MV Khúc hát mừng sinh nhật trên kênh YouTube chính thức - trong giai đoạn video đạt lượng truy cập và khai thác thương mại rất lớn - đã từng được hệ thống nền tảng và đơn vị phân phối doanh thu tạm thời ghi nhận cho phía liên quan trong quá trình phát sinh tranh chấp", Phan Đinh Tùng cho biết.

Nam ca sĩ nói thêm sau quá trình khiếu nại, làm việc và cung cấp hồ sơ pháp lý kéo dài, một số quyền sở hữu trí tuệ liên quan đã được khôi phục. Tuy nhiên, cho đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

"Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần chủ động trao đổi, phản hồi qua email và thể hiện thiện chí đối thoại với mong muốn tìm ra hướng giải quyết công bằng, văn minh và phù hợp với quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến nay, các vấn đề trọng yếu vẫn chưa đạt được sự thống nhất cuối cùng giữa các bên. Hiện tại, doanh thu liên quan đến các tác phẩm âm nhạc nêu trên đang được một số nền tảng và hệ thống phân phối tạm thời lưu giữ để chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền và/hoặc phán quyết có hiệu lực pháp luật trước khi thực hiện việc phân bổ cho chủ thể có quyền sở hữu hợp pháp", anh nói.

Phan Đình Tùng chia sẻ anh và phía công ty im lặng trong một thời gian dài vì luôn mong rằng mọi việc có thể được giải quyết trên tinh thần thiện chí và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, trước những diễn biến kéo dài của vụ việc, nam ca sĩ buộc phải công khai thông tin này như một thông báo chính thức nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trong trường hợp các vấn đề tồn đọng tiếp tục không đạt được hướng giải quyết phù hợp, anh sẽ thực hiện các bước pháp lý cần thiết theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình tại các cơ quan có thẩm quyền.

Phan Đinh Tùng là ca sĩ gạo cội của thị trường nhạc Việt. Anh nổi lên khi là thành viên của nhóm MTV đình đám một thời. Từ 2003, Phan Đinh Tùng rời MTV và sớm gặt hái thành công trên con đường hoạt động solo. Gần 25 năm làm nghề, Phan Đinh Tùng nắm trong tay nhiều bản hit, đáng kể nhất là Khúc hát mừng sinh nhật hiện hút hơn 300 triệu view.

Khúc hát mừng sinh nhật của Phan Đinh Tùng thành bản nhạc quốc dân của khán giả Việt, bật ở mỗi dịp sinh nhật. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc một bản hit có thể nuôi ca sĩ đến trọn sự nghiệp âm nhạc.