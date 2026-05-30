Diễn viên Lưu Tuân qua đời

Nam diễn viên gạo cội qua đời ở tuổi 87. Trước đó, ông được công chúng biết tới qua nhiều vai diễn, nổi bật là Lý công công trong "Quan xẩm lốc cốc" của Châu Tinh Trì.

Theo Sinchew, đồng nghiệp thân thiết của Lưu Tuân là La Gia Anh thông báo tin buồn trên Weibo vào rạng sáng 30/5. Trong bài đăng trên mạng xã hội, La Gia Anh tiết lộ Lưu Tuân qua đời vào khoảng 18h ngày 29/5.

Thông tin nam diễn viên gạo cội qua đời gây xôn xao giới giải trí Trung Quốc. Nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ tiếc thương, tri ân nghệ sĩ tài năng.

Lưu Tuân qua đời ở tuổi 87. Ảnh: Weibo.

Lưu Tuân sinh năm 1939 tại Bắc Kinh, từ nhỏ đã học Kinh kịch. Sau khi tốt nghiệp năm 1958, ông từng giảng dạy tại Học viện Kinh kịch Trung Quốc. Sang thập niên 1980, ông đến Hong Kong phát triển sự nghiệp. Ngoài công tác giảng dạy tại Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong, ông còn tích cực nghiên cứu và hướng dẫn Quảng kịch.

Năm 1986, theo lời mời của đạo diễn Từ Khắc, Lưu Tuân đảm nhận vai trò chỉ đạo hí khúc cho phim Đao Mã Đán, đồng thời xuất hiện trong một vai khách mời. Từ đó, ông chính thức bước vào con đường điện ảnh. Ông đặc biệt nổi tiếng với các vai thái giám và nhân vật phản diện.

Trong sự nghiệp điện ảnh, ông từng tham gia nhiều tác phẩm kinh điển như Tiếu ngạo giang hồ, Thiện nữ u hồn 2, Hoàng Phi Hồng, Quan xẩm lốc cốc... Trong đó, vai Lý công công trong Quan xẩm lốc cốc được xem là một trong những nhân vật kinh điển của điện ảnh Hong Kong.

Một trong số vai diễn nổi tiếng của Lưu Tuân. Ảnh: Weibo.

Những năm gần đây, Lưu Tuân dần rút lui khỏi màn ảnh để tập trung cho công việc đạo diễn và giảng dạy nghệ thuật sân khấu. Theo La Gia Anh, sức khỏe của ông đã suy giảm trong khoảng một thập kỷ qua, nhưng ông vẫn kiên trì đào tạo lớp nghệ sĩ trẻ, có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của Quảng kịch tại Hong Kong.

Năm 2021, Lưu Tuân được Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự nhằm ghi nhận những cống hiến nổi bật của ông đối với nghệ thuật biểu diễn và giảng dạy hí khúc.